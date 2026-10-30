Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
30 de octubre de 2026
88°Lluvias aisladas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Presentan edición conmemorativa de las memorias de Rafael Hernández Colón

La publicación reúne momentos de la vida y trayectoria política del exgobernador, desde 1964 hasta 1992

30 de octubre de 2026 - 11:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fundación Rafael Hernández Colón lanzó una edición especial de sus libros en conmemoración a sus 90 años de natalicio. En fotografía: José Alfredo Hernández y el comisionado residente Pablo José Hernández durante la presentación en Ponce. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Exgobernadores, antiguos funcionarios gubernamentales, líderes del sector privado, familiares y allegados participaron en la presentación de la edición conmemorativa de las memorias del exgobernador Rafael Hernández Colón, que recoge distintos momentos de su vida y trayectoria política entre 1964 y 1992.

RELACIONADAS

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Fundación Rafael Hernández Colón ubicada en Ponce, como parte de las actividades para conmemorar el 90 aniversario del natalicio del ex mandatario. Durante la actividad, varios de los participantes compartieron recuerdos y reflexiones sobre su legado político y su aportación al país, informó el director de la fundación, Eddie Torres Vázquez.

“Como parte de la conmemoración del 90 aniversario del natalicio de Rafael Hernández Colón, se presentó la Edición Conmemorativa de las Memorias, las cuales recogen la vida del exgobernador de Puerto Rico desde la década de los sesenta a los noventa. Sobre 30 años de historia que incluyen además sus mandatos como líder máximo del país de 1973 a 1976 y de 1985 a 1992”, repasó Torres Vázquez.

“Un encuentro que permitió rememorar los retos, logros y el profundo amor que sintió Hernández Colón por su isla, la cual vivió una transformación trascendental en todos los renglones bajo su liderato”, añadió.

La presentación estuvo a cargo del presidente de la Junta de Directores de la fundación, el licenciado José Alfredo Hernández, y del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, quienes compartieron algunos de los pasajes más significativos de la publicación. El intercambio se enfocó en los retos que enfrentó Hernández Colón durante su trayectoria y su manera de ejercer la política.

La edición conmemorativa reúne el contenido de tres publicaciones anteriores: “Vientos de Cambio: Memorias de Rafael Hernández Colón 1964-1972″; “A Toda Vela: Contra Viento y Marea: Memorias de 1973-1984″, y “A Toda Vela: Memorias 1985-1992″. De estos tres libros, dos fueron publicados durante la vida del exgobernador y el tercero como homenaje póstumo.

“Esta nueva versión permite compartir aquellos momentos más significativos y de mayor impacto en la vida de Hernández Colón. El mismo permite reflexionar y transmitir a las nuevas generaciones que no le conocieron su visión de transformación para el país”, destacó Torres Vázquez.

Entre los oradores principales del lanzamiento estuvieron los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla. También participaron el exsecretario de Estado, Héctor Luis Acevedo; el exsecretario de Justicia, Carlos Ríos Gautier y el ex comisionado residente en Washington Antonio Colorado.

La publicación “Rafael Hernández Colón: Memorias 1964-1992” está disponible para la venta en la sede de la Fundación Rafael Hernández Colón ubicada en Ponce. Los interesados también pueden comunicarse al 787-259-0421 para coordinar el envío por correo postal.

Tags
Rafael Hernández ColónLibrosPonceAniversario
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 30 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: