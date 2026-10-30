Presentan edición conmemorativa de las memorias de Rafael Hernández Colón

Exgobernadores, antiguos funcionarios gubernamentales, líderes del sector privado, familiares y allegados participaron en la presentación de la edición conmemorativa de las memorias del exgobernador Rafael Hernández Colón, que recoge distintos momentos de su vida y trayectoria política entre 1964 y 1992.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Fundación Rafael Hernández Colón ubicada en Ponce, como parte de las actividades para conmemorar el 90 aniversario del natalicio del ex mandatario. Durante la actividad, varios de los participantes compartieron recuerdos y reflexiones sobre su legado político y su aportación al país, informó el director de la fundación, Eddie Torres Vázquez.

“Como parte de la conmemoración del 90 aniversario del natalicio de Rafael Hernández Colón, se presentó la Edición Conmemorativa de las Memorias, las cuales recogen la vida del exgobernador de Puerto Rico desde la década de los sesenta a los noventa. Sobre 30 años de historia que incluyen además sus mandatos como líder máximo del país de 1973 a 1976 y de 1985 a 1992”, repasó Torres Vázquez.

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“Un encuentro que permitió rememorar los retos, logros y el profundo amor que sintió Hernández Colón por su isla, la cual vivió una transformación trascendental en todos los renglones bajo su liderato”, añadió.

La presentación estuvo a cargo del presidente de la Junta de Directores de la fundación, el licenciado José Alfredo Hernández, y del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, quienes compartieron algunos de los pasajes más significativos de la publicación. El intercambio se enfocó en los retos que enfrentó Hernández Colón durante su trayectoria y su manera de ejercer la política.

La edición conmemorativa reúne el contenido de tres publicaciones anteriores: “Vientos de Cambio: Memorias de Rafael Hernández Colón 1964-1972″; “A Toda Vela: Contra Viento y Marea: Memorias de 1973-1984″, y “A Toda Vela: Memorias 1985-1992″. De estos tres libros, dos fueron publicados durante la vida del exgobernador y el tercero como homenaje póstumo.

“Esta nueva versión permite compartir aquellos momentos más significativos y de mayor impacto en la vida de Hernández Colón. El mismo permite reflexionar y transmitir a las nuevas generaciones que no le conocieron su visión de transformación para el país”, destacó Torres Vázquez.

Entre los oradores principales del lanzamiento estuvieron los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla. También participaron el exsecretario de Estado, Héctor Luis Acevedo; el exsecretario de Justicia, Carlos Ríos Gautier y el ex comisionado residente en Washington Antonio Colorado.