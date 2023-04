El Proyecto de Teatro Musical de la Academia Interamericana Metro y la Universidad Interamericana Recinto Metro celebrarán este año su primera puesta en escena con la presentación de la obra musical Las Aventuras del Principito, El Musical, una adaptación del clásico de la literatura universal El Principito escrita por el autor francés Antoine de Saint-Exupéry. Esta producción, según un comunicado de prensa, se presentará en el teatro del Recinto Metro del 27 al 29 de abril y contará con funciones escolares y para público en general.

“La obra nos invita a realizar un viaje desde nuestro interior hacia el reconocimiento por la diferencia y la toma de conciencia del cuidado del medio ambiente. Iremos de la mano del Principito quien sale de su propio mundo y visualiza a un ser humano colmado de fortalezas y habilidades” explicó en elcomunicado la profesora de música y teatro de la AIM y productora de la obra, Mimi Casiano.

“El Principito, un pequeño niño del universo, no renuncia a ninguna pregunta, no le teme al viaje por la vida, porque no pierde la esperanza de encontrar en quien creer y porque desea hallar respuestas a sus dudas, a sus sueños, pero sobre todo a creer en el valor de existir” añadió

Las Aventuras del Principito, El Musical, ha sido adaptada con elementos y símbolos de la cultura puertorriqueña. Esta producción trae a escena algunos de los personajes destacados de la trama original pero adaptados a elementos de nuestra cultura como por ejemplo la rosa que se sustituyó por la flor de Maga y el zorro por el perro sato.

Afiche de Las Aventuras del Principito. (Suministrada)

La obra musical contará con la participación de 20 estudiantes pertenecientes a los grados 11 y 12 de la institución. Los roles protagónicos estarán a cargo de Gabriel Colón, como el personaje del piloto, Leilah Meléndez y Claudia Palomino en el personaje de la Flor de Maga y Andrea Reverón interpretando el perro sato.

La cantautora puertorriqueña Kimba García colaboró en la selección musical que comprenderá canciones de compositores latinoamericanos como Silvia Moreno, Jorge Drexler, Chavela Vargas, entre otros. La coreografía es del bailarín y también coreógrafo Raúl de la Paz.

La escenografía de esta obra musical ha sido diseñada por el profesor de arte de la institución Alexis Navas y los estudiantes de la clase de Diseño de Escenografía de la Academia. El vestuario está a cargo del diseñador Luis Octavio Figueroa.

Para información de boletos se pueden comunicar al 787-250-1912 extensión 2722 o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección jcasino@intermetro.edu.