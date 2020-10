La organización sin fines de lucro, Puerto Rican Family Institute (PRFI) celebrará de forma virtual su sesenta aniversario con un evento audiovisual que será transmitido en directo a través de la página de Facebook de la entidad y en todas las plataformas digitales será mañana miércoles, 28 de octubre a partir de las 7:00 p.m.

PRFI tiene como misión mejorar el funcionamiento y la autosuficiencia de diversas comunidades marginadas en Nueva York y Puerto Rico, además de prevenir la desintegración familiar a través de múltiples programas y proyectos en áreas de la educación y la salud física y mental.

El anfitrión del evento será The Hope For Families and Children Foundation, fundación responsable de recaudar y producir todas las actividades de recaudación de fondos de la entidad de servicios humanos.

La gala virtual #PRFIORG60YEARS contará con la presencia de la galardonada, legendaria actriz y filántropa, Chita Rivera, quien recibirá el Premio Raúl Juliá por su legado profesional y su compromiso con causas benéficas.

PUBLICIDAD

Además, la actriz Merel Poloway será galardonada con el Premio Puerto Rican Family Institute por su compromiso inquebrantable con la organización.

La transmisión hará un recorrido histórico con lo mejor de cada década hasta el presente, honrando su música y lugares emblemáticos de la ciudad de Nueva York alrededor de sus cinco condados.

De igual forma, la histórica transmisión en vivo #PRFI60YEARS, contará con la presencia de funcionarios electos, artistas, personalidades y líderes que se unirán para festejar los logros y la resiliencia de la organización durante más de 60 años.

“Estamos comprometidos con la eliminación del racismo, la prevención de la violencia y todas las formas de discriminación. El compromiso de PRFI es con las personas y comunidades a las que servimos para ayudar a empoderar y eliminar las barreras de los afroamericanos, latinos y todas las minorías en Nueva York y Puerto Rico. A nadie se le niegan los servicios por raza, idioma, orientación sexual, religión o incapacidad para pagar”, es parte de lo que comunica esta organización.

Para registrarte en el evento gratuito, puedes acceder aquí.