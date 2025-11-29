Regresa el “Mari Merry Christmas Village”, este año con una nueva villa inspirada en Puerto Rico

La magia navideña vuelve a brillar en San Patricio con el regreso de "Mari Merry Christmas Village", la fascinante exhibición de villas y casitas que cada año cautiva a personas de todas las edades. Este año abre sus puertas a partir del viernes 28 de noviembre y la experiencia crece con nuevas atracciones que prometen sorprender a toda la familia.

Entre las novedades, se destaca la Villa de Puerto Rico, con hermosas casitas artesanales creadas por el artesano aguadeño Ángel Echevarría, inspiradas en los paisajes y tradiciones de nuestros campos. Además, se suman la Villa de Disney, donde Mickey y Minnie dan la bienvenida, y una Villa Internacional ampliada, junto con la del Parque de Diversiones, que ofrece más detalles, luces y color que nunca.

En total, la exhibición presenta siete villas temáticas, entre ellas la del Polo Norte, la de Jengibre, la de Disney, la del Parque de Diversiones, la Internacional con estampas de atracciones turísticas alrededor del mundo, la del Pueblito Navideño y la espectacular y nueva Villa de Puerto Rico. Además, cuenta con más de 100 nuevas casitas, figuras, árboles y animatronics que crean una estampa navideña única.

Mari Merry Christmas Village

“Queremos seguir llevando la magia y la ilusión de la Navidad a otro nivel, celebrando nuestras raíces y el espíritu de esta temporada. Este año nos unimos al Programa de Emergencias Médicas Pediátricas del Hospital Pediátrico para promover una Navidad segura, compartiendo consejos para elegir juguetes seguros y cuidar el bienestar de nuestros niños. Nos llena de alegría que esta exhibición combine alegría, tradición y un mensaje de prevención que protege y cuida a nuestras familias.”, expresó Marimer Olazagasti, creadora de la exhibición.

“Cada año reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer experiencias que inspiren unión y esperanza, sobre todo en una época como esta. Mari Merry Christmas Village se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas en el centro comercial y a su vez aporta a una causa que transforma vidas, reflejando los valores que promovemos en San Patricio.”, destacó el ingeniero Adolfo “Tito” González, presidente de Empresas Caparra, compañía matriz de San Patricio Plaza.

Mari Merry Christmas Village

Por su parte, Rebeca Quiñones, directora ejecutiva de la Fundación Hospital Pediátrico, añadió: “Gracias a iniciativas como esta, podemos continuar brindando esperanza y apoyo a los niños y familias que atendemos. La generosidad y solidaridad de los invitados de San Patricio que visitan la exhibición, se traduce directamente en sonrisas y bienestar para nuestros pacientes.”

Mari Merry Christmas Village abrirá todos los días hasta el 28 de diciembre, en horario de lunes a sábado de 10:00 am a 6:00 pm y domingos de 11:00 am a 6:00 pm. En la entrada se solicitará un donativo de $3 por persona, a beneficio del Centro de Ayuda del Paciente y Familia de la Fundación Hospital Pediátrico.

La exhibición está ubicada frente a la estación de fotos con Santa Claus en la planta baja de San Patricio Plaza. La experiencia incluye dulces, un “scavenger hunt” navideño y una divertida dinámica de un pareo de Santa Claus.