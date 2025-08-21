Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
21 de agosto de 2025
86°bruma
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rincón acoge el Cuarto Salón Bienal de arte

El evento se llevará a cabo el sabado, 23 de agosto de 2025, a las 6:00 p.m. en la Escuela de la Cultura en Rincón

21 de agosto de 2025 - 5:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este año, el Cuarto Salón Bienal se llevará a cabo el 23 de agosto de 2025, contará con la participación de 68 talentosos artistas.
Este año, el Cuarto Salón Bienal se llevará a cabo el 23 de agosto de 2025, contará con la participación de 68 talentosos artistas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Rincón, Puerto Rico - Aquellos que quieran hacer un viaje a través de las emociones, los colores y las historias que definen a los puertorriqueños, pueden visitar el municipio de Rincón este fin de semana.

RELACIONADAS

Esto se debe a que a partir de las 6:00 p.m. del sábado, 23 de agosto de 2025, se llevará a cabo el Cuarto Salón Bienal, organizado por la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Rico. El evento, que tendrá lugar en la Escuela de la Cultura de Rincón, contará con la participación de 68 talentosos artistas quienes mostrarán sus más recientes trabajos.

Según trascendió en un comunicado de prensa, esta edición se desarrolla en un contexto de cambio, donde la digitalización acelerada, las colaboraciones artísticas y la sostenibilidad redefinen el panorama. Sin embargo, un tema central y poderoso que ha surgido, especialmente entre las generaciones más jóvenes, es la puertorriqueñidad. El orgullo de ser puertorriqueño y encontrar belleza en lo simple, se refleja profundamente en las obras, donde los artistas han utilizado su talento para expresar estas sensaciones y emociones.

Para los organizadores, el Cuarto Salón Bienal no es solo una vitrina de obras, sino un espacio para dialogar sobre lo que significa crear desde una isla que piensa, siente y transforma.

Tags
RincónArteExposiciones de arte
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 21 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: