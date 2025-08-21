Rincón acoge el Cuarto Salón Bienal de arte

Rincón, Puerto Rico - Aquellos que quieran hacer un viaje a través de las emociones, los colores y las historias que definen a los puertorriqueños, pueden visitar el municipio de Rincón este fin de semana.

Esto se debe a que a partir de las 6:00 p.m. del sábado, 23 de agosto de 2025, se llevará a cabo el Cuarto Salón Bienal, organizado por la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Rico. El evento, que tendrá lugar en la Escuela de la Cultura de Rincón, contará con la participación de 68 talentosos artistas quienes mostrarán sus más recientes trabajos.

Según trascendió en un comunicado de prensa, esta edición se desarrolla en un contexto de cambio, donde la digitalización acelerada, las colaboraciones artísticas y la sostenibilidad redefinen el panorama. Sin embargo, un tema central y poderoso que ha surgido, especialmente entre las generaciones más jóvenes, es la puertorriqueñidad. El orgullo de ser puertorriqueño y encontrar belleza en lo simple, se refleja profundamente en las obras, donde los artistas han utilizado su talento para expresar estas sensaciones y emociones.