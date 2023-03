La soledad agudiza los sentidos, quizás porque nos invita a la introspección. En ese viaje hacia adentro podemos jugar con diferentes escenarios, atrapar ideas nuevas, dejar correr la imaginación y crear nuevas realidades.

Para la artista Sofía del Mar Collins esta experiencia con la que todos podemos familiarizarnos se potenció durante la pandemia de Covid-19 y encontró sentido, tiempo después, cuando empezó a transformar los sentimientos en obras que narran cómo vivió el encierro forzado. En su primera exposición, Nadie en casa, presenta 15 piezas, trabajadas en diferentes medios, que muestran la transformación de su espacio íntimo a idílicos paisajes llenos de magia y verdor. La muestra abre el sábado, 4 de marzo, a las 7:00 p.m. en Souvenir 154, en el Viejo San Juan.

“Se llama Nadie en casa porque sale de las experiencias en la casa, cuando no hay nadie. Traigo la idea de la soledad como un espacio de creatividad, como un contenedor de creatividad”, explica en un comunicado de prensa la artista.

PUBLICIDAD

Según la información, Collins trabajó una serie de dibujos a lápiz de color, pinturas, una escultura a base de textiles de segunda mano y un video-performance. Una de las particularidades de la muestra es que se utiliza la cortina de baño como lienzo, trabajado con delicadeza, convirtiendo lo ordinario en material de trabajo y objeto colmado de belleza. La artista también rescató retazos de tela y empleó técnicas de tejido y costura intuitiva en las piezas, para añadir detalles que enriquecen cada obra.

Obra "Todas las habitaciones son", de la artista Sofía del Mar Collins. (Suministrada)

“Me gustaría que se pueda apreciar el uso de materiales descartados como materiales de arte. Hay mucho trabajo de detalle, mucha línea, mucha costura”, explica Collins, quien desde 2019 descubrió la cortina de baño como canvas “que se siente y se ve lujoso, aunque se trata de una pieza de uso común”.

Con esta práctica, la artista se une a un nutrido grupo de colegas que prestan atención al tema ambiental, procurando rescatar objetos destinados a ocupar los vertederos de nuestro archipiélago.

Entre las piezas se observa la naturaleza como elemento central del panorama traído por Collins a ocupar su intimidad, como quizás muchos añoraron hacer cuando no era posible tener ese contacto o disfrutar de esa imagen.

“Las pinturas sobre el plástico traslúcido de cortinas de ducha, algunas motivadas para activar el potencial psíquico de objetos caseros y otras por visitas al río, plasman un ambiente pictórico líquido y cambiante”, describe el comunicado y se destaca que los dibujos de interiores engloban fibras silvestres que retoman el espacio doméstico.

PUBLICIDAD

La instalación de esculturas en forma de capullos, actuando como un colectivo de cuerpos flotantes, parten de coleccionar materiales orgánicos y artificiales para formar vasijas que cuelgan y contienen el aire. El cosido con que hilo estas líneas me aproxima hacia una versión del tiempo en su mínima expresión. Por último, el vídeo “Una deriva” traza una navegación dentro del apartamento mutante que me contiene y me abre a la vez”, dice la artista sobre sus creaciones.

Más sobre la artista

Sofía del Mar Collins (n. 1995, San Juan, PR) entreteje proyectos de pintura, dibujo, textil, instalación, video, y performance. Su práctica explora la fertilidad simbólica latente en superficies variadas de uso cotidiano, desde el textil, papel y plástico, y relaciones materiales entre lo natural e industrial que nos rodea. Sus exhibiciones recientes incluyen: Tamo Aquí/We here (Embajada, San Juan Puerto Rico, 2022), En busca del paisaje perdido (El Nuevo Hidrante, San Juan, Puedo Rico, 2022, Extra Terrestrial (Rachel Uffner Gallery, Nueva York, NY, 2022), Paadmaan Video Event Edition #2, curado por Foad Alijani and Greg Leshé (Sharif Gallery, Tehran, Iran, 2021), Reclamar el Suelo, Declamar la Tierra, curado por Arte-Suelo-Ser, (Hidrante, San Juan, PR, 2021), Common Ground, (Children’s Museum of the Arts, Nueva York, NY, 2019-2020), Endless Editions Biennial: Optimism curado por Lukaza Branfman-Verissimo (EFA Project Space, Nueva York, NY, 2018). Se graduó con el Geraldine Putnam Prize for Visual Arts (2017) de Sarah Lawrence College (Bronxville, NY), donde realizó estudios de Sociología y Artes Visuales. Completó su Maestría de Bellas Artes (MFA) en Hunter College, NY (2021).

Nadie en casa es su primera muestra individual en Puerto Rico.