Teatro Rodante Universitario celebra 80 años de historia con homenaje a Dean Zayas

Una de las agrupaciones más insignes de la Universidad de Puerto Rico celebrará ocho décadas de trayectoria con el evento, “Jornada Conmemorativa Teatro Rodante Universitario: 80 años de trayectoria escénica” dedicada al maestro Dean Zayas.

El encuentro se llevará a cabo el jueves, 5 de noviembre de 2026, en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, y reunirá a integrantes de distintas generaciones vinculadas a la agrupación para denotar la importancia de su historia, sus aportaciones a la formación actoral y su alcance cultural.

La programación repasará los orígenes del Teatro Rodante Universitario, fundado por Leopoldo Santiago Lavandero y Rafael Cruz Eméric, y examinará su desarrollo como espacio de aprendizaje, creación y práctica escénica. A través de conferencias, paneles y una mesa redonda, docentes y artistas dialogarán sobre la dirección teatral, la formación del actor, el diseño escénico y la relación de Dean Zayas con el teatro del Siglo de Oro español.

PUBLICIDAD

Encuentro de exalumnos con Dean Zayas. (Suministrada)

La jornada también abordará la proyección del Teatro Rodante Universitario fuera de Puerto Rico y el prestigio del profesor Zayas como estudioso y director vinculado al repertorio del Siglo de Oro. Entre los encuentros organizados figuran conversaciones sobre experiencias en festivales y escenarios internacionales como España y Escocia, así como testimonios de exalumnos de distintas generaciones.

“Las ocho décadas de trayectoria de nuestro Teatro Rodante dan testimonio de lo que puede lograr una institución pública cuando convierte la formación artística en una experiencia de creación, disciplina y encuentro con las comunidades que conforman nuestra sociedad. Honrar este legado es también reconocer a quienes, desde el escenario y detrás de él, han ampliado las posibilidades del teatro puertorriqueño y han llevado su talento a otros públicos y espacios culturales”, afirmó la decana de la Facultad de Humanidades, doctora Agnes M. Bosch Irizarry.

Mientras, para la rectora del recinto riopedrense doctora Mayra B. Charriez Cordero, “celebrar los 80 años del Teatro Rodante Universitario es reconocer una trayectoria que ha enriquecido la formación de generaciones de artistas y contribuido significativamente al desarrollo del teatro puertorriqueño. Esta conmemoración también nos invita a honrar el legado del maestro Dean Zayas, cuya dedicación y compromiso con las artes escénicas dejaron una huella profunda en nuestra Universidad y en la cultura del país. Desde la universidad pública, reafirmamos el valor de las artes como espacios de aprendizaje, creación y transformación cultural, capaces de trascender generaciones y proyectar nuestro talento más allá de Puerto Rico”.

La jornada comenzará a las 8:30 a.m. con el registro y la bienvenida. El acto inaugural será a las 9:00 a. m. seguido de una presentación sobre los orígenes de la compañía y una conferencia magistral de Idalia Pérez Garay titulada “Dean Zayas: el maestro, director y el teatro del Siglo de Oro”. En horas de la tarde se discutirán las visiones de dirección que han marcado al Teatro Rodante Universitario, la memoria de sus diseños escénicos, la tradición del Siglo de Oro y su trayectoria fuera de la isla. El programa concluirá con una mesa redonda de exalumnos de Dean Zayas, entre ellos, Sandrita Teres y Gerardo Ortiz como moderadores y Modesto Lacén, María Cotto, Eric Yamil Cruz, Christian Nieves y Joselo Arroyo como participantes.