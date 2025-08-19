Un día de arte, circo y creatividad en Plaza Carolina

Carolina, Puerto Rico - Si eres de los que disfrutas el arte creado por muralistas, debes saber que el sábado, 23 de agosto de 2025, a partir de las 9:00 a.m. tendrás la oportunidad de ver a siete artistas boricuas emergentes en acción. Ese día, se llevará a cabo, en el centro comercial Plaza Carolina la segunda edición del evento “Emergente”.

Los artistas Analía Méndez, Fabiola E. Báez Flores, Gaddier D. Ortiz, Kevin Alexander Rivera, Leslie Moreno, Lynda Ashaw y Osvaldo Rodríguez fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta y tendrán la oportunidad de exhibir su talento mientras embellecen el centro comercial con obras originales. Las piezas quedarán expuestas permanentemente en el centro comercial.

Además de la participación de los artístas, se llevará a cabo actividades culturales que incluye mesas de empresarios locales desde las 9:00 a.m., una clase de arte para niños a las 11:00 a.m., otra para adultos a la 1:00 p.m., un espectáculo con personajes de circo en el Atrio de JC Penney a las 2:00 p.m. y el espectáculo familiar Ni pie ni cabeza a las 3:00 p.m. Ambos espectáculos cargo de la Asociación ACirc.

“Como parte de nuestro interés en fomentar las artes y el emprendimiento de empresarios locales, Plaza Carolina abre sus puertas a una muestra de artistas y diseñadores emergentes que podrán compartir sus obras con nuestros visitantes”, indicó Ana Ivelisse Feliciano, directora de Mercadeo de Plaza Carolina a través de un comunicado de prensa. “Además de disfrutar las creaciones en vivo, el público tendrá la oportunidad de adquirir piezas únicas como prendas, ropa, accesorios, artículos de decoración, entre otros”.