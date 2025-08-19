Opinión
19 de agosto de 2025
89°nubes rotas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un día de arte, circo y creatividad en Plaza Carolina

El sábado, 23 de agosto de 2025, se llevará a cabo la segunda edición del evento “Emergente”, donde artistas locales pintarán murales en el centro comercial

19 de agosto de 2025 - 11:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Emergente”, que se celebró por primera vez en 2019, busca ofrecer un espacio de difusión para creadores nuevos y acercar el arte al público. (Unsplash) (ELNUEVODIA.COM)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Carolina, Puerto Rico - Si eres de los que disfrutas el arte creado por muralistas, debes saber que el sábado, 23 de agosto de 2025, a partir de las 9:00 a.m. tendrás la oportunidad de ver a siete artistas boricuas emergentes en acción. Ese día, se llevará a cabo, en el centro comercial Plaza Carolina la segunda edición del evento “Emergente”.

Los artistas Analía Méndez, Fabiola E. Báez Flores, Gaddier D. Ortiz, Kevin Alexander Rivera, Leslie Moreno, Lynda Ashaw y Osvaldo Rodríguez fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta y tendrán la oportunidad de exhibir su talento mientras embellecen el centro comercial con obras originales. Las piezas quedarán expuestas permanentemente en el centro comercial.

Además de la participación de los artístas, se llevará a cabo actividades culturales que incluye mesas de empresarios locales desde las 9:00 a.m., una clase de arte para niños a las 11:00 a.m., otra para adultos a la 1:00 p.m., un espectáculo con personajes de circo en el Atrio de JC Penney a las 2:00 p.m. y el espectáculo familiar Ni pie ni cabeza a las 3:00 p.m. Ambos espectáculos cargo de la Asociación ACirc.

“Como parte de nuestro interés en fomentar las artes y el emprendimiento de empresarios locales, Plaza Carolina abre sus puertas a una muestra de artistas y diseñadores emergentes que podrán compartir sus obras con nuestros visitantes”, indicó Ana Ivelisse Feliciano, directora de Mercadeo de Plaza Carolina a través de un comunicado de prensa. “Además de disfrutar las creaciones en vivo, el público tendrá la oportunidad de adquirir piezas únicas como prendas, ropa, accesorios, artículos de decoración, entre otros”.

“Emergente”, que se celebró por primera vez en 2019, busca ofrecer un espacio de difusión para creadores nuevos y acercar el arte al público. La entrada es libre y abierta a todo público.

