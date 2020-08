El Festival de cine de Venecia se prepara para celebrar desde este miércoles una edición inédita, reducida y entre medidas de seguridad, a causa de la pandemia, pero que contará con cineastas como Amos Gitai o Andrei Konchalovsky en la carrera por el “León de Oro”.

La septuagésimo séptima Mostra arrancará el próximo martes 2 de septiembre tras meses de dudas sobre su celebración pues desde febrero Italia, y especialmente la región véneta, fueron azotadas con fuerza por un virus ya tristemente conocido en todo el planeta. El festival de cine internacional más antiguo del mundo, y uno de los más célebres, solo se detuvo en el pasado en dos ocasiones: al término de la II Guerra Mundial, cuando Europa trataba de ponerse en pie tras años de contienda, y en los setenta para renovar la Bienal. Ni siquiera la pandemia lo ha frenado y sus organizadores, en vez de suspenderlo como hiciera Cannes, su más directo competidor, han optado por un certamen menos concurrido pero igualmente con mucho cine, que a fin de cuentas es de lo que se trata.

PUBLICIDAD

LA CARRERA POR EL LEÓN DE ORO

El León de Oro, máximo galardón, será disputado por un total de 18 cintas llegadas sobre todo de Europa y Oriente Próximo y con la ausencia total de estrellas de Hollywood en su alfombra roja. Abrirá el concurso “Nomadland”, una historia rodada por Chloé Zhao sobre el periplo de una mujer (Frances McDormand) que lo perdió todo durante la Gran Recesión.

Konchalovsky regresará a Venecia, donde ya se alzó con el León de Plata en 2003 por “Dom Durakov” (“La casa de los engaños”), para estrenar “Dorogie tovarischi!” (“¡Queridos camaradas!”), basada en las manifestaciones de trabajadores de 1962 en la Unión Soviética. Otro viejo conocido en el Lido veneciano es el israelí Gitai, que en esta ocasión compite con “Laila in Haifa” (“Una noche en Haifa”), la historia de cinco mujeres en una discoteca de esa ciudad. El mexicano Michel Franco será la excepción hispana y competirá con el futuro distópico de su “Nuevo orden”. El documentalista italiano Gianfranco Rosi, que se llevó el León de Oro en 2013 por “Sacro Gra”, presentará “Notturno”, sobre la tragedia cotidiana que se vive en las fronteras de Oriente Próximo. Ocho de las dieciocho películas de la Selección Oficial son este año mujeres: Además de Zhao, la francesa Nicole Garcia competirá con “Amants”, la italiana Emma Dante lo hará con “Le sorelle Macaluso”, la noruega Mona Fastvold llevará “The world to come” y Susanna Nicchiarelli presentará “Miss Marx”. Completan la participación femenina la bosnia Jasmila Zbanic con “Quo vadis, Aida?”, la alemana Julia von Heinz con “And tomorrow the entire world” y la polaca Malgorzata Szumowska con “Never gonna snow again”. En una competición en la que también están el azerí Hilal Baydarov con “In between dying”; el japonés Kiyoshi Kurosawa, con “Wife of a Spy”; el iraní Majid Majidi, con “Sun children”; el húngaro Kornél Mundruczó, con “Pieces of a Woman”; el italiano Claudio Noce, con “Padrenostro”, y el indio Chaitanya Tamhane, con “The Disciple”.

PUBLICIDAD

HORIZONTES, LA SEGUNDA SECCIÓN DE VENECIA

Una tónica similar se sigue en la sección Horizontes, dedicada a las nuevas corrientes expresivas y considerada las segunda en importancia del certamen. Entre sus películas está el último trabajo del filipino Lav Diaz, León de Oro hace cuatro años y que ahora regresa con “Lahi Hayop”. Habrá además dos producciones en español en concurso: el largo “Selva trágica”, de la mexicana Yulene Olaizola, y el corto “Entre tú y Milagros”, de la colombiana Mariana Saffon. Además Gia Coppola, nieta de Francis Ford Coppola, concurrirá con “Mainstream”, que promete llevar a Venecia algunas de las pocas estrellas que se esperan: Andrew Garfield y Maya Hawke, sus protagonistas, aunque su presencia aún no está confirmada.

UNA APUESTA POR EL DOCUMENTAL

En este festival veneciano tendrán gran peso los documentales y se estrenarán once. Uno de ellos será “Greta”, sobre la joven activista climática, y Abel Ferrara recordará la vida antes del coronavirus en “Sportin’ Life”, con su actor fetiche, Willem Dafoe. También se proyectará un documental que desenreda la historia de “La Dolce Vita”, en este año del primer centenario del nacimiento de Fellini; un seguimiento de la psicología del crimen rodado por Alex Gibney y el regreso de Frederick Wiseman con “City Hall”. Otras de las producciones más interesantes serán una grabación de Orson Welles y Dennis Hopper, o el homenaje al modisto Salvatore Ferrafamo rodado por Luca Guadagnino, “Shoemaker of dreams”. DOS ‘LEONAS DE ORO’

PARA RELANZAR EL CINE EN LA PANDEMIA

En esta 77 edición se entregará el León de Oro honorífico a dos mujeres: la actriz Tilda Swinton y la cineasta hongkonesa Ann Hui. La británica además presentará en Venecia su último trabajo, “The Human Voice”, un corto del español Pedro Almodóvar, a quien también se espera en el Lido veneciano. “Será un honor volver a Venecia, sobre todo este año, para celebrar el arte inmortal del cine y su rebelde capacidad de supervivencia ante todos los retos”, adelantó Swinton secundando los deseos del certamen, que no son otros que reactivar el Séptimo Arte en estos tiempos infaustos para la cinematografía de todo el mundo.