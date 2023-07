En la vida, todos tienen una fecha, una época o un evento que jamás podrán olvidar. El cantante y compositor boricua, Luis Figueroa, por ejemplo, todavía tiene presente aquella noche de verano del 2016 cuando su nombre se escuchó como el gran ganador en Premios Juventud por su versión de “Flor Pálida”, de Marc Anthony.

Esa edición de “la fiesta más ‘hot’ del verano”, como se le conoce a la entrega de galardones de Univision, también marcó su debut en el escenario. Para cerrar la noche con broche de oro, firmó su primer contrato con Magnus Media, la compañía de entretenimiento del intérprete de “De vuelta pa’ la vuelta”.

Sorprendido por el calor extremo de la isla, el cantante de 33 años radicado en Miami exteriorizó su emoción de poder celebrar otra gala de Premios Juventud junto a sus colegas. Antes de ensayar la presentación musical con la que prometió poner a bailar a la audiencia el próximo jueves 20 de julio, Figueroa conversó con El Nuevo Día sobre el evento y reveló algunos secretos de sus planes de verano.

“Aquí (en Premios Juventud) fue donde yo empecé, aquí fue donde gané mi primer premio, donde tuve mi primera presentación junto a Marc Anthony, donde empezó todo esto. Estar nominado dos veces es algo que amo muchísimo, es un sueño para mí, otro sueño logrado”, dijo.

Convencido de que pondrá “la sabrosura” la noche en que la colombiana Shakira recibirá el premio Agente de Cambio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el intérprete adelantó que se presentará con el sencillo “La luz”. Sin entrar en detalles para fomentar la expectativa entre sus seguidores, el también exvocalista del dominicano Romeo Santos detalló que el momento incluirá “mucho baile y mucha salsa”.

De toda esta experiencia, sin embargo, Figueroa enfatizó que el hecho de que la ceremonia tenga lugar en Puerto Rico es algo que “ni en sus sueños” creía que podría ser real. Por otra parte, tampoco le sorprende que la isla revalide como sede de Premios Juventud, pues “el mejor verano está aquí”.

¿Cuál es el plan favorito de Luis Figuera cuando llega el verano”, preguntó El Nuevo Día.

“Bueno, el verano es para irse a la playa en botecito. Si tú no estás en la playa, ¿entonces qué estás haciendo? A menos que estés en una piscina. Aunque mis planes siempre son ir a los sitios donde no he ido a comer porque soy un súper ‘foodie’”, respondió.

Sobre su playa favorita de la isla, sin pensarlo, el salsero dijo que es el balneario de Vega Baja. A quienes no han ido, les dejó “como asignación” que la visiten este verano, “no se van a arrepentir”, puntualizó.

Otro detalle que no puede faltar los días largos y calurosos de la época, según el artista, en un buen “playlist”. El suyo, contrario a lo que muchos pensarían, es variado. La lista es encabezada por “Feliz Cumpleaños Ferxxo”, del colombiano Feid y “Volver” de Rauw Alejandro, Skrillex y Four Tet.

Gracias a su producción más reciente, “Voy a ti”, que lanzó el pasado 13 de mayo, Figueroa dijo que finalmente “se encontró” como artista. “Yo creo que una de las cosas más difíciles para un intérprete es encontrar su sonido, y creo que fue una de las cosas que más tiempo me tomó. Ahora que ha llegado, ni me lo creo”, expuso.

“Voy a ti” incluye 10 temas. El primer sencillo del disco, “La Luz”, es la sexta canción consecutiva del boricua en alcanzar el “top 10″ de la lista Billboard Tropical Airplay.

“Es un disco corto para mantener la atención de las personas. Estamos tratando de seguir esforzándonos, de mantener el género, porque, obviamente, no hay tantos exponentes nuevos de este género. Los pioneros siguen siendo y siempre van a ser, pero queremos traer algo fresco, y creo que lo hemos logrado con estos últimos dos discos”, comentó.