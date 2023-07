El cantante puertorriqueño Farruko se encuentra en una coyuntura en su carrera en la que, sin duda, lo llevará a diferenciarse de muchos de los exponentes de música urbana de la actualidad. Y es que Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila de artista, mantiene un “enfrentamiento” entre dos bandos, aquellos que consideran que no es lo suficientemente cristiano, y otros que piensan que va a destrozar su carrera al hablar de temas “demasiado religiosos”.

Sin embargo, esto es algo que el cantante de 32 años ha asumido desde que hace más de un año anunció que dejaría de cantar temas seculares y que comenzaría a interpretar canciones cristianas. A pesar de eso, cada vez que tiene la oportunidad, Farruko deja claro por el momento que está pasando y hasta le “lanza varios dardos” a aquellos que lo critican.

Este es el caso de un mensaje que escribió en sus redes sociales aprovechando en el día de hoy el estreno del tema “Santorini”, que grabó junto al cantante colombiano Beéle. En tono irónico, el bayamonés comenzó su “post” con escribiendo: “Mañana 6 de julio, salgo con esta canción satánica. Espero que Dios tenga misericordia de mí por jugar con él y que no me apedreen los santos de las redes sociales”, añadió el cantante. “Santorini, junto a mí otro amigo pecador Beéle. Espero que no se pierdan como yo, y sigan en su santidad. Ya ni me atrevo a decir que Dios los bendiga, porque como soy un tibio, no quiero ser piedra de tropiezo para nadie”.

El artista se despidió, volviendo a repetir la palabra “tibio” para hacer referencia a la manera en que lo llaman algunos dentro de la comunidad cristiana. “¡Los amo y les deseo lo mejor! Y espero que Dios siga trabajando en mí para llegar al nivel de perfección y santidad que están ustedes. Buenas tardes de parte del Tibio. A ustedes hay que hablarles así, porque eso es lo que apoyan, el morbo”, añadió.

Con un mensaje claro

Esta no es la primera vez que Farruko habla de esta crítica públicamente.

“Mucha gente me dice ‘a Farruko yo no le creo, porque no se viste así, porque no está predicando en las iglesias, porque no me veo en ese molde’. Pero, yo no soy un tipo de hablar mucho. Yo siempre me he expresado a través de mi música” detalló Farruko en entrevista con el comunicador Chente Ydrach donde abordó el tema sin tapujos.

“Cuando tú estás escuchando mis nuevas canciones, estás tomando una prédica, porque yo te estoy hablando de mi testimonio de vida de diferentes maneras. Yo te estoy predicando de una manera distinta. Pero la gente todavía se quedó en una referencia de lo que es un cristiano y ven que uno tiene un ‘flow’ diferente”.

Igualmente, Farruko mencionó que trata de mostrarse al púbico tal cual es, sin mostrar una imagen falsa de quién es. “Mucha gente me va a decir falso profeta cristiano de cartón, pero en verdad es que yo no tengo máscara. Yo no me tengo que meter en un personaje para venderte una realidad”, añadió el cantante urbano. “Yo hablo de mi testimonio, de mi sufrimiento, de lo que yo he vivido, lo que yo he pasado y te aconsejo. Tú lo quieres coger, bien. Si no, que Dios te bendiga y dale por ahí para abajo. Pero no vengas a querer encajonar o querer ponerme como que tú tienes que ser así porque tú eres esto”.

El artista quiso dejar claro que no todas las personas son iguales y que todo el mundo recorre caminos distintos hacia el mismo objetivo. “La gente tiene que entender que Dios brega con las personas de diferentes maneras y que no todos encajamos en el mismo molde. Todos tenemos una genética distinta y una identidad distinta. Entonces son tiempos distintos. Estamos en una era donde todo es digital, donde todo se ve. Es algo que uno no puede amarrarse a lo que quieren plantear siempre medievalmente hablando”, añadió.

Eso sí, el cantante tiene claro que muchas personas continuarán encasillando sus temas como si fueran de temas laicos, como al principio de su carrera. “Mis canciones, por más que yo quiera, siempre se van a escuchar como seculares. Porque yo soy un artista que vengo del mundo secular y ya yo acostumbré a tu oído, a que tú me escuches de esa manera. Aunque yo te cante de Dios, los ritmos que yo use, el estilo y el ‘flow’ siempre se va a escuchar secular, porque yo lo que cambié fue el mensaje”, manifestó Farruko.

Por el momento, en su camino de vida, el artista se mantendrá componiendo hasta que “Dios me llame y me diga que tengo que hacerlo de otra manera”, según indicó en la entrevista con Ydrach. “Yo me baso ahora en componer, en hacerle la guerra a lo negativo. Por ejemplo, si aquel va a cantar de despecho, yo voy a cantar de amor. Si aquel va a cantar de ego, yo voy a cantar de humildad, si aquel va a cantarle que no quiere perdonar, yo voy a cantar a perdonar”, detalló.

Próximos pasos en su carrera

Recientemente, se anunció que Farruko participará de la gala de los Premios Juventud el próximo 20 de julio, en el Coliseo de Puerto Rico, donde presentará su más reciente sencillo “Pasajero” y su tema “Esta Vida”. Este espectáculo será transmitido en vivo en el canal Univisión.

Además de eso, este verano el puertorriqueño volverá a Europa después de más de dos años de ausencia, con la gira Euro Tour. Estará inicialmente en 16 ciudades, a las que más adelante se irán sumando otras.