Joven, poderosa, exitosa, talentosa y poseedora de una belleza que cautiva al público, Kendall Jenner se ha consagrado como figura constante en la industria de la moda, empresaria e ícono mediático, convirtiéndose en un modelo a seguir para su generación.

Por eso, aunque, sin duda, es una noticia de impacto, para nada debe sorprender a los conocedores y seguidores de la moda y la belleza, lo que seguramente es uno de los mayores anuncios en esta industria: L’Oréal Paris, la marca de belleza número uno en el mundo, da la bienvenida a Kendall Jenner a su familia como su nueva embajadora global.

“Para L’Oréal Paris es un honor anunciar nuestra colaboración con una de las mujeres más poderosas del mundo. Es un nuevo hito en nuestra misión de empoderar a todas las mujeres en todas partes del mundo. En cualquier otro momento, Kendall Jenner podría haber tenido tanto éxito como ahora, pero su valía, sus decisiones y su imagen podrían haber sido definidas o incluso controladas por otros. Pero nadie define a Kendall Jenner más que Kendall Jenner. Ella es la encarnación de todo lo que representa la Generación Z: dueña de su imagen, orgullosa de crecer segura de sí misma e inspirando a otras mujeres a hacer lo mismo”, expresó Delphine Viguier-Hovasse, presidenta global de L’Oréal Paris, en comunicación escrita.

“Me siento honrada de formar parte de una nueva hermandad de mujeres fuertes y poderosas, y de poder decir esas palabras icónicas: ‘yo lo valgo’”, dijo Jenner. “Unirme a la familia de L’Oréal Paris y tener la oportunidad de encarnar todo lo que representa la marca es como cerrar un círculo”.

Kendall Jenner se unió a L’Oréal Paris para liderar las campañas de maquillaje de la marca a partir de septiembre de 2023.

En el plano personal, Kendall Jenner, de 27 años, sigue acaparando la atención por igual, al dejarse ver acompañada frecuentemente por la superestrella mundial de la música, el astro puertorriqueño Bad Bunny, con quien, de hecho, visitó la isla recientemente.

A continuación, una entrevista en la que Kendall Jenner comparte en sus propias palabras sus emociones y su visión ante este importante nuevo capítulo en su vida.

¿Cuál fue tu reacción cuando L’Oréal Paris te contactó para ser embajadora?

Estoy muy emocionada de unirme a la familia de L’Oréal Paris. Me encanta que L’Oréal ha defendido y celebrado el empoderamiento de la mujer y sigue desafiando los estereotipos con una visión moderna de la feminidad, además de hacer que todas las mujeres se sientan valiosas, no sólo con sus productos, sino también con su mensaje.

¿Qué significa para ti ser embajadora de L’Oréal Paris?

Para mí, ser embajadora de L’Oréal Paris significa estar junto a tantas mujeres increíbles que llevan años trabajando con la marca y promoviendo la solidaridad entre mujeres, una hermandad que une a las mujeres en todas las etapas y estilos de vida con un apoyo emocional mutuo y que, a la vez, promueve una belleza inclusiva y diversa.

L’Oréal Paris es conocida por su frase icónica “Porque tú lo vales”. ¿Qué significan esas cuatro palabras para ti?

“Porque tú lo vales” es más que una autoafirmación. Es una misión para valorar la confianza en una misma, la libertad, la independencia y dar a cada mujer el poder de expresar su valía.

¿Cuál es el mensaje que esperas compartir como embajadora de L’Oréal Paris?

Quiero motivar a todas las mujeres a sentirse más fuertes y más confiadas para expresar sus propias visiones de lo que es la belleza, mientras apoyan a las mujeres a su alrededor. Todas somos únicas y diferentes, y debemos celebrar esas diferencias que nos hacen quienes somos.

¿Te consideras femenina y feminista? ¿Por qué?

Me considero ambas porque siento que esas palabras no son mutuamente excluyentes.

¿Qué te ha ayudado a forjar tu propio sentido del valor?

Mi ambiente y especialmente todas las mujeres fuertes en mi vida me han ayudado a formar mi propio sentido de valor.

¿Quién es la mujer que más te ha apoyado en tu vida? ¿Quién es tu modelo a seguir?

Mi mamá y mis hermanas me han apoyado en cada paso del camino y somos la red de apoyo de cada una.

Siendo parte de la familia más famosa de mujeres fuertes, ¿cómo se elevan la una a la otra?

Todas estamos en un mismo chat donde nos mantenemos en comunicación constantemente. Estamos presentes para apoyarnos tanto en los momentos buenos, como en los no tan buenos.

¿Cuándo te sientes poderosa?

Me siento poderosa cada vez que logro una de mis metas.

¿Cómo acallas las dudas hacia ti misma para sostener tu sentido de valor?

A veces puede ser un reto. Me gusta darme refuerzos positivos y hacerme recordatorios de mis mejores cualidades. Las afirmaciones son mi mejor recurso.

¿Qué mensaje quieres llevar hoy a las nuevas generaciones de mujeres?

Asegúrate de tomar un momento para darte una palmadita en la espalda. Disfruta el presente y, si fallas la primera vez, levántate e intenta de nuevo. El éxito es más dulce cuando has sobrepasado grandes obstáculos.

¿Cómo es un día típico en tu vida?

¿Realmente existe tal cosa como un día típico? Trato de ser lo más saludable posible. Si estoy en casa sin trabajar, comenzaría la mañana meditando o haciendo ejercicio, seguido por un desayuno saludable y, luego, pasaría tiempo con mis amistades o me pondría al día con el trabajo y los correos electrónicos. Si es el fin de semana, me encanta pasar tiempo con mis amistades y montar mi caballo.

Eres parte de una nueva generación de empresarias, de modelos emprendedoras, que están a cargo de su propia imagen. ¿Qué te da seguridad en el proceso de forjar tu carrera?

Estar a cargo de mi imagen es una bendición. Me he divertido tanto, especialmente en los últimos dos años desde que lancé mi propia marca. Siento que entro cada vez más en mi feminidad. Mi confianza sale de conocer mi propio valor y del trabajo arduo que hago para lograr lo que sé que merezco.

¿Qué es lo mejor y lo peor de tener 350 millones de seguidores en tus plataformas?

Lo mejor es conectar con fans y compartir parte de mí a través de mis plataformas. Lo peor es todo el ruido negativo, pero he aprendido a ignorar eso.

¿Cuáles han sido los momentos definidores de tu carrera?

Tengo mucho que agradecer, pero uno de los momentos más sobresalientes sería mi primera temporada de moda y desfilar para Marc Jacobs, Givenchy y Chanel.

¿Qué te motiva? ¿Y cuál es tu sueño actual para tu carrera?

¡La vida me motiva! Estoy motivada para ser la mejor versión de mí cada día. Me gusta mejorar y empujarme a siempre ser y dar lo mejor de mí. Mi sueño es tocar los corazones de las personas y mostrar amor.

¿Cuál es tu mantra?

Todo a su tiempo, me rindo ante el universo.

¿Qué representa el maquillaje para ti?

El maquillaje es divertido; es un canal creativo. Lo veo como una manera de realzar la belleza natural que uno ya tiene.

¿Cuál es tu recuerdo más temprano del maquillaje?

Recuerdo como siempre jugaba en las gavetas de maquillaje de mi mamá. También siempre me encantó verla maquillarse.

¿Cuáles son tus productos favoritos de L’Oréal?

¡Son casi demasiados para mencionar! Recuerdo un champú que hacían para niños cuando yo era pequeña; llegué a tenerlo en casi todas las fragancias. Tengo que decir que amo el maquillaje de L’Oréal Paris, especialmente las bases. Creo que mi favorita es Infallible Freshwear. Es genial encontrar maquillaje que se adapta a tu piel y que no tienes que preocuparte por él después que te lo pones. Puedes enfrentar el día sabiendo que va a resistirlo todo.

Cuéntanos sobre tu rutina diaria de belleza.

Mi rutina diaria es bastante sencilla. Encuentro que menos es más. Me levanto, me cepillo los dientes y me lavo la cara. Me gusta tomar mucha agua justo al despertarme, lo considero parte de mi rutina de belleza. Por la noche, me baño, me lavo la cara nuevamente y me aseguro de humectarme bien antes de acostarme.

¿Algún secreto de belleza que puedas compartir con nosotros?

¡Hidratación! No es un secreto, pero es perfecto para mantener la piel fresca y saludable.

¿Cuál es el secreto para lograr la mejor foto?

La buena iluminación es probablemente lo más importante cuando estás tratando de tomar una buena foto. No necesariamente tiene que ser una luz muy brillante, ya que puedes crear una atmósfera diferente dependiendo de cómo uses la luz.

¿Qué es lo más que disfrutaste mientras trabajaste en la campaña del labial Infallible Matte Resistance?

Una de las mejores cosas fue la oportunidad de trabajar con otras embajadoras de L’Oréal Paris. Fue genial ir a Paris a trabajar con Luma y Cindy. La pasamos muy bien.

¿Qué representa París para ti?

Para mí, París representa belleza y amor. Tiene una energía fantástica.

¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a París?

Comer crepas.

¿Qué causas llevas cerca del corazón y por qué?

Salvar nuestro planeta. Colaboro con varias iniciativas geniales que llevo cerca del corazón por medio de mi marca 818. Trabajamos con 1% for the Planet donando 1% de nuestros ingresos a iniciativas que trabajan para salvar el planeta. También, trabajamos en muchos proyectos con una compañía llamada S.A.C.R.E.D.