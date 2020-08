El candidato por el Partido Demócrata Joe Biden y el dramaturgo Lin-Manuel Miranda conversan hoy sobre el futuro de Estados Unidos en el programa “The Future is Now”, una conversación comunitaria virtual que inetegra a artistas latinos y funcionarios electos, anunció Latino Victory Project.

La conversación se centrará en la necesidad de Esatdos Unidos para elegir un liderazgo eficaz y aumentar la representación latina desde los escenarios hasta los pasillos del gobierno.

Como parte de los eventos de la Convención Nacional Demócrata 2020, “The Future is Now” se realizará hoy martes 18 de agosto 2020 a las 3:30 p.m. NowThis transmitirá el evento completo para que los votantes de todo el país puedan sintonizarlo.

“Es un honor unirme a Latino Victory durante la Convención Nacional Demócrata en una conversación con el vicepresidente Joe Biden”, dijo Lin-Manuel Miranda, en declaraciones escritas.

“A medida que la comunidad Latina se convierte en el bloque de votantes minoritarios más grande de los Estados Unidos, estamos llegando a los votantes en comunidades de todo el país. Necesitamos un alejamiento radical de la política de división, insultos y supremacía blanca que están debilitando todas nuestras instituciones democráticas. Necesitamos un liderazgo que restaure el civismo en nuestro discurso social, y promulgue las políticas económicas y sociales que se necesitan desesperadamente y se basan en la igualdad. Estoy encantado de contar con el chef José Andrés, America Ferrera, Jennifer López, Eva Longoria Bastón y Zoe Saldaña, mientras celebramos el próximo capítulo de la política”.

“Latino Victory se compromete a elegir líderes fuertes y compasivos que se preocupen por fortalecer a las comunidades”, afirmó Luis A, Miranda Jr., presidente de la junta de Latino Victory.

Miranda indicó que, “necesitamos funcionarios electos con un historial de apoyo a políticas progresistas, desde empleos bien pagados hasta una reforma migratoria integral. Necesitamos asegurarnos de que nuestro gobierno amplíe el acceso a la atención médica, aborde el cambio climático y, finalmente, haga posible que cualquier estadounidense obtenga su título universitario sin hundirse en años de deudas”.

“La representación importa. Sabemos que las comunidades de color siguen estando en gran parte subrepresentadas en nuestro gobierno. Si bien los latinos constituyen el 18% de la población, solo el 1% de nuestros funcionarios electos son latinos”, dijo Nathalie Rayes, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory Project.

“Los latinos son un bloque electoral poderoso y nuestra participación de votantes puede ser el margen de victoria que decide las contiendas a lo largo y ancho de la papeleta electoral en los estados clave en el campo de batalla. Estamos listos para aumentar el impulso de los latinos, para movilizar el voto y elegir a más latinos para que nos representen en los gobiernos, desde los ayuntamientos hasta el Congreso”, añadió.

“The Future is Now” tiene como objetivo elevar la voz de la comunidad latina en la Convención Nacional Demócrata. Biden y el actor, compositor y letrista liderarán una conversación impactante e interesante sobre las elecciones de 2020 y el trabajo que se debe realizar para construir una nación mejor. También discutirán la importancia de la representación latina en cada componente de nuestra sociedad, desde los escenarios de actuación hasta los pasillos del gobierno.

The Future is Now también contará con la participación del chef José Andrés y las artistas América Ferrera, Eva Longoria Bastón (cofundadora de Latino Victory Project), Jennifer López, Zoe Saldaña y entrevistas con invitados especiales realizadas por María Elena Salinas, periodista independiente y colaboradora de CBS News.