Aunque siempre se sintió atraída por el mundo de la belleza, el maquillaje y la estética, un diagnóstico de cáncer de seno en su madre, hizo que la recién coronada Krystal Lorene González, como Miss Petite International, haya puesto su mirada en los pacientes oncológicos.

Habiendo culminado sus estudios como esteticista certificada y “lash artist” profesional, desea dirigir ahora sus estudios hacia la estética oncológica para, el día en que pueda establecer su empresa, especializarse en los pacientes con cáncer.

“Mi madre fue diagnosticada superrápido. Gracias a Dios su cáncer estaba encapsulado, pero tuve que vivir todo ese proceso. Ya yo estaba estudiando estética y tenía conocimiento del cuidado de la piel, pero desde que yo comencé a ver que a mi mamá le estaban dando las radioterapias, que la piel se tiende a poner un poco oscura, ella no se estaba sintiendo muy a gusto con cómo se estaba viendo. Desde ese momento, decidí que quería estudiar estética oncológica. Así como mi mamá no se sentía cómoda, sé que hay muchos pacientes que lamentablemente se sienten igual al ver más oscura su piel, tratándose de cambios hormonales por los que tienen que pasar”, explicó la joven utuadeña de 20 años.

PUBLICIDAD

Y es que, del mismo modo que quiso que su progenitora tuviera alguien que la tratara para que ella se sintiera mejor, Krystal quiere hacer con el cuerpo que de aquellos que estén pasando por la batalla de esta enfermedad e impactar además en su estado de ánimo.

Luego de que el pasado 24 de junio se convirtiera en Miss Petite International 2023, en una gala que se realizó en El Salvador, explicó que se mantiene enfocada en “ser una reina de ejemplo” durante este año, aportar para crecer la marca internacional de este concurso, además de darse a conocer por su carisma y personalidad.

“Quiero que conozcan más a Krystal, no quedarme en donde estoy. Creo que mi personalidad para mí es algo súper especial, porque siempre trato de ser yo. No me gusta perder mi esencia. Yo sé que obviamente en muchos lugares uno tiene que cambiar quizás un poquito, modificar la manera en la que uno se comporta o la manera en la que uno habla, pero para mí es siempre importante ser yo. Y otra cosa, es que soy una persona súper empática, que siempre me pongo en los zapatos de las demás personas y siempre me gusta escuchar”, indicó acerca de dos características que le atribuye a estar en la posición que actualmente ocupa.

Directamente desde el barrio Ángeles, sector El Corcho, en Utuado, la nueva soberana es la primera en su familia que incursiona en los certámenes de belleza. Su primera experiencia fue en 2021, al quedar primera finalista en el Miss Puerto Rico Teen.

PUBLICIDAD

La joven utuadeña Krystal Lorene González fue coronada Miss Petite International 2023 en El Salvador. Fotos por: Pablo Martínez Rodríguez (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

“Desde chiquita, siempre me encantaba andar en tacos, maquillada, le robaba los esmaltes a mi abuela... Al ver en la televisión los certámenes de belleza, como Nuestra Belleza Latina, Miss Universe y todo eso, siempre le decía a mis papás, ‘yo voy a estar ahí’. Katiria Soto es una utuadeña y ella fue parte del Miss Puerto Rico Teen, ganó en el año 2000, así que yo creo que todas esas cositas fueron inspirándome a llegar hasta aquí y por eso tomé la decisión de participar en certámenes de belleza”, destacó la reina, quien es producto del sistema de educación pública.

Esta joven de 5′2″ de estatura explicó que en algún momento llegó a dudar si su estatura le permitiría llegar lejos en el campo de la belleza y modelaje, cuando incluso algunos certámenes tienen exigencias mínimas en cuanto a estatura.

“Al principio, por ejemplo, para Miss Universe había un límite de estatura, lo que llegué a dudar si eso de los certámenes estaba para mí. Ya después de eso fui sintiéndome un poquito más cómoda con mi estatura, con mi cuerpo, con mi físico, con todo. Me decía, ‘yo puedo hacerlo, ¿por que no?’. Soy capaz de lo que sea y mi estatura no define nada ni como persona ni lo que pueda lograr hacer. Así que ya después de eso no fue una limitación”, aclaró sobre su cambio en su visualización propia.

Sin embargo, Krystal cuenta que más allá de los certámenes, era el campo del modelaje lo que más le llamaba la atención. Por cuenta propia, hizo la gestión de integrarse a una agencia de modelaje en Hatillo, luego de ver un rótulo que indicaba que la matrícula estaba abierta. Concertó la cita e ingresó, decisión que le ayudó a abrirle las puertas no solo en el mundo del modelaje, sino a llevar la corona que hoy ostenta, de la que sobresalen piedras en tonalidades lila.

PUBLICIDAD

“Tomé la decisión por mí misma de estar ahí, así fue que comencé. Luego estuve un año en la agencia como modelo regular, iba a desfiles con diseñadores, hasta que de la agencia me tomaron de sorpresa y me dijeron que me querían llevar al Puerto Rico Teen”, narró la menor de cuatro hermanos.

Su propia ruta

Fue un asunto de cambio fecha en el certamen internacional, lo que llevó a que Krystal fuera designada como Miss Puerto Rico Petite 2022, luego de haber sido primera finalista de Miss Puerto Rico Teen 2021.

“Siempre he sido una persona fiel creyente de que, lo que es para mí, Dios lo va a poner en mi camino y se me va a dar de la manera en la que él quiera que sea. Mis directores del certamen local me prepararon mucho en mi dicción, con fogueos de entrevista, me seguía preparando en mis clases de pasarela. Yo quería irme súper ‘ready’ para allá, y siempre estuve bien dispuesta a aprender y absorber todo lo que me enseñaran. En realidad hubo un buen equipo que me ayudó mucho a prepararme y gracias a ellos y a mi trabajo estoy aquí”, manifestó.

Siendo la segunda puertorriqueña en ganar el título internacional, en su edición 2023, recordó su experiencia junto al resto de las 21 candidatas, 10 de ellas participando del mismo certamen para “teens”.

“Para mí fue una experiencia súper linda porque conocí culturas diferentes. Una noche nos pusimos a comparar palabras de acá con las de otros países, y es que nosotros los boricuas cambiamos palabras, letras. A ellas se les hacía como súper raro porque, por ejemplo, no entendían lo que eran pantallas, al conocerlas como aretes. Me gustó mucho tener ese intercambio con las demás chicas, porque es interesante conocer de otras culturas, otras palabras, otras maneras de hablar”, mencionó sobre su semana en suelo salvadoreño.

PUBLICIDAD

Fue precisamente con la candidata de El Salvador, con quien quedó agarrada de manos minutos antes de saberse el desenlace de la competencia. Ya había vivido quedar en la posición de primera finalista, por lo que esos segundos antes llegaron ráfagas de pensamientos mezcladas de emociones. No niega que estar en la casa de su contrincante, la hizo sentir un poco nerviosa, pero asegura que siempre confió en sí misma, en su desempeño y todo lo que había logrado gracias a su equipo de trabajo también.

“Cualquiera que fuera el resultado, yo sabía que lo había hecho súper bien. Estaba orgullosa de mí. Miraba a mi maquillista, que estaba en la parte de abajo (del escenario) y él estaba temblando. Yo ya yo no sabía qué sentir en ese momento, estaba súper emocionada y orgullosa del trabajo que había hecho, porque estar entre las últimas ya era algo súper grande para mí, bien significativo. Así que yo estaba feliz”, añadió a la vez que recordó que no sabía cómo reaccionar cuando mencionaron que la reina era Puerto Rico, sin procesar con inmediatez que eso estaba ocurriendo.

Recibimiento de reina

Al día siguiente de haber conquistado la corona, fue recibida por su familia al ritmo de una batucada. Su pueblo natal de Utuado le hizo un recibimiento de reina al hacerle una caravana con la que recorrieron todos sus barrios.

“Salimos del pueblo, el alcalde me dio un reconocimiento, me dieron flores, yo iba en la tumba cocos montada feliz. Estaba súper feliz y emocionada porque para mí fue bien satisfactorio ver a las niñas y a los niños pequeños correr a saludarme, y saber que quizás en algún momento voy a servir de inspiración para ellos, para atreverse a luchar por sus sueños. Ya luego de la caravana, llegamos hasta la Plaza de Ángeles, que es el el barrio donde yo crecí, donde había música, estaban mis amistades, mi familia y gente del barrio celebrando conmigo”, relató esta joven, que ha tenido a sus padres como las personas de mayor inspiración y apoyo.

PUBLICIDAD

Durante el reinado, que permanecerá en la isla, indicó que su plan y requisito es mantenerse activa para crecer profesionalmente y ayudar a seguir creciendo con la marca del certamen, para que demás chicas puedan llegar hasta este.

“Estoy abierta a todo lo que entre a mi vida para bien. Así que si me llegan llamadas para promociones, ir a castings, para lo que sea, siempre y cuando yo me sienta cómoda, voy a dejarle las puertas siempre abiertas porque es algo que me gusta y me gustaría seguir haciendo”, mencionó mientras enfatizó estar de acuerdo con que los certámenes estén tomando otras posturas, en que haya inclusión y respeto hacia las demás personas y sus valores. “Cada quien tiene derecho a ser feliz y a cumplir las metas que tiene propuestas en su mente y aprovechar las oportunidades en esta vida para lograr todo lo que desea”.

Para la beldad puertorriqueña, los estándares de belleza son algo más que que modelar y una cara bonita, por lo que los certámenes los percibe como una plataforma que le permite crecer y sentirse bien consigo misma.

“Muchas veces la gente ve los certámenes de belleza como que lo que quieren es sacar provecho de las mujeres bonitas. Yo no lo he sentido de esa manera ni lo veo así. Creo que a las mujeres, las personas trans, los hombres y demás personas que participen, los certámenes de belleza nos abren muchas puertas a crecer profesionalmente, personalmente, nos hace sentirnos cómodos con nosotros mismos y, definitivamente, es algo que en lo personal me ha disfrutado muchísimo”, puntualizó.