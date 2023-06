El arte de Pepón Osorio no puede contenerse en simples paredes. Su obra trasciende las dimensiones de marcos y lienzos. El papel no le basta. La pintura tampoco. El espacio es, entonces, su materia prima. Para Pepón Osorio solo la tridimensionalidad, contar historias complejas en distintos contornos y capas, que cada detalle revele algo sobre la condición humana, es la meta final. El proceso no es fácil. Y tampoco es rápido.

“Y yo siempre digo que mi cultura, como puertorriqueños, nosotros somos complicados y la cultura es una cultura complicada. Y entonces yo salgo de esa filosofía de que por qué vamos a hacer las cosas sencillas cuando pueden ser complicadas. Eso es lo que yo hago con mi trabajo. Me da tremenda satisfacción entender que hay muchísimas capas, muchísimas intersecciones y muchas conveniencias de diferentes realidades y diferentes momentos en el trabajo en sí”, explicó Osorio en entrevista con El Nuevo Día de cara a su más reciente exposición titulada “Mi corazón latiente/ My Beating Heart” en el New Museum de la Ciudad de Nueva York.

PUBLICIDAD

Según los organizadores de la exhibición, esta será la muestra más completa hasta la fecha en la carrera de Osorio con obras desde la década de 1990 hasta la actualidad. Como parte de la exposición, también estrenará un nuevo trabajo, “Convalescence” (2023), que se centra en las dificultades de navegar el sistema de salud de Estados Unidos y los diversos caminos hacia la curación.

La instalación "Scene of a Crime". (Suministrada)

“Mi trabajo, mis procesos, el compromiso, el entrar a al trabajo, pues toma mucho tiempo. A veces toma tres o cuatro años cada pieza. La exhibición en sí es monumental, en el sentido de que son unas piezas súper elaboradas”, sostuvo Osorio, quien es natural de San Juan.

La exposición presentará cinco de las instalaciones a gran escala de Osorio. “Scene of the Crime (Whose Crime?)” (1993), que refleja el impacto social de las representaciones violentas de Hollywood de las personas latinas y lo que parecen ser las secuelas de un asesinato en un apartamento de una familia puertorriqueña en la ciudad de Nueva York. También estará la instalación “En la barbería no se llora” (1994), originalmente instalada en una barbería abandonada en New Haven, Connecticut, que aborda la “performatividad” de género y la perpetuación del machismo. Esta fue trasladada desde el Museo de Arte de Puerto Rico en Santurce al museo neoyorquino.

Formarán parte de la exhibición las instalaciones “Badge of Honor” (1995), que investiga los efectos del encarcelamiento masivo a través de una conversación íntima entre un adolescente y su padre encarcelado, y “reForm” (2014-17), creado en colaboración con estudiantes y miembros de la comunidad en respuesta al cierre de una escuela de Filadelfia, además del nuevo trabajo de Osorio, “Convalescence”. La exposición incluirá varias obras escultóricas, también.

PUBLICIDAD

“Es un trabajo bastante complicado y se necesita una mente bastante abierta para entenderlo. Hay unas intersecciones en la pieza de clase, mi trabajo, obviamente, tiene una estética de clase trabajadora y entonces cuando tú traes eso a un museo, que mayormente los museos lo que proyectan es una realidad de clase media, cuando tú traes eso a un museo, pues eso choca. Esas dos vertientes chocan una con la otra y eso es lo que yo estoy buscando en mi trabajo”, dijo el artista sobre su obra.

“Mi intención siempre ha sido que la gente reflexione y se vean ellos mismos o no se vean o vean porque rehúsan verse a sí mismos. Y eso es lo que yo hago con las piezas. Todo en mi obra es intencional. Yo tengo una visión de 360 grados y estoy todo el tiempo mirando alrededor, hacia el frente, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, mientras yo estoy creando obras”, continuó.

El proceso artístico de Osorio tiene tantas capas como su obra. “Mis obras siempre comienzan con una pregunta que yo me hago a mí mismo y entonces yo salgo a la calle y me nutro de las historias que escucho de la gente con relación a esa pregunta que yo tengo. Yo también pienso que las historias están corriendo por donde quiera, están en el aire y es cuestión de simplemente agarrar una y meterle el diente”.

Instalación "En la barbería no se llora". (Suministrada)

Su formación en la sociología y su tiempo trabajando con trabajador social siempre están presentes en su peculiar capacidad de observación y su obra se nutre de las circunstancias que ve a su alrededor.

PUBLICIDAD

“La comunidad de vecindario, la gente, la familia están llenos de historia y de una forma u otra esas historias vienen donde mí, yo las selecciono porque yo me cuestiono a mí mismo una serie de realidades que tienen que ver con esa historia. Y entonces cuando me doy con ellas, me doy cuenta de que no soy solamente yo el que está pensando en eso, sino que también son unas historias que otra gente tiene. Entonces el trabajo se convierte como en esta plataforma de compartir donde el ‘yo’ se convierte en ‘nosotros’”, expresó.

Sobre esta oportunidad de exhibir en uno de los recintos artísticos más importantes del mundo, Nueva York, se mostró entusiasmado. “Me da mucha alegría a mí y me da mucha honra entender que nos estamos preocupando por algo que va más allá del arte. Algo que verdaderamente le ofrece a uno una oportunidad de entender la complejidad de una sociedad y traerlo de una forma u otra, tal vez conceptual, a que entre en otro espacio en el que usualmente no se permite”, sostuvo Osorio sobre la oportunidad.

“Mi corazón latiente/ My Beating Heart” inauguró en el New Museum de Nueva York este jueves y se exhibirá hasta el 17 de septiembre.