Desde que saltó a la fama en el 2016 como presentador de las redes sociales del desaparecido espacio “Sal y pimienta”, el cubano Roberto Hernández se ha desempeñado como reportero y coanfitrión de varios espacios. Su destacada participación en proyectos como “Mira quien baila” y “El gordo y la flaca”, lo han llevado a conducir -por primera vez- el “backstage” del programa especial “Noche de Estrellas” de Premios Juventud.

Aunque se trata de su segunda visita en la isla, el comunicador de 35 años dijo a El Nuevo Día que se siente como si fuera “la primera vez” por el buen trato que ha recibido de parte de los puertorriqueños.

“La energía de la gente es lo que más he disfrutado hasta el momento. He estado desde los ensayos en La Marqueta y esa energía, esa adrenalina que te transmiten los puertorriqueños, es increíble”, comentó el presentador del Blocklot de Premios Juventud por tercera ocasión.

Para su encomienda en la antesala de la vigésima edición de los premios de Univision, Hernández compartirá las cámaras con la mexicana Yayis Villarreal y el boricua José Figueroa “El Negro”.

“Al público le voy a estar llevando lo más ‘hot’ de la fiesta el verano, Premios Juventud, porque en ‘Noche de Estrellas’ tenemos lo que es el sabor a boca de lo que vamos a poder ver en Premios Juventud, tendremos musicales, tendremos entrevistas y ya en Premios Juventud, pues, sabes lo que podemos esperar, tremenda fiesta de verano”, detalló quien audicionó para participar en el “reality show” del clan Kardashian, “Keeping Up with the Kardashians”.

Sobre el elemento que no debe faltar en una fiesta de verano, Hernández, sin pensarlo, dijo que la música urbana. Por eso, en su “playlist” para los jangueos de la temporada, “Llegó tu tiburón” de Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow y “Me fui de vacaciones” de Bad Bunny, no pueden faltar.

Durante su estancia en la isla, el cubano no ha desaprovechado ni un momento para disfrutar de los encantos de Puerto Rico. Los chapuzones en la playa del Condado, sin embargo, han sido los que más agradece. ¿Será por el calor intenso?