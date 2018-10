Norfolk - La exconcursante de los reality "American Idol" y "Fear Factor" Antonella Barba fue detenida y acusada de distribuir heroína, según informaron varios medios.

La artista, de 31 años, fue arrestada el jueves 11 de octubre por las autoridades de Norfolk, Virginia, y fue acusada de distribuir más de 100 gramos de la droga. La noticia se dio a conocer luego de que las autoridades citaran ante el tribunal para hoy a Barba.

Nacida en Nueva Jersey, la cantante alcanzó el top 16 en "American Idol" en 2007 y compitió en "Fear Factor" en 2012.

Barba apareció este año en el show del comediante Jimmy Kimmel para un segmento que presenta a otros alumnos de Idol titulados "Where Are They Now?".

En 2011, había sido acusada en Nueva York de robar un par de guantes en una tienda en diciembre del año anterior. Hasta el momento, se desconoce si Barba tiene un abogado que la represente en este nuevo caso.

En 2014, Barba fue una de las artistas elegidas por UNICEF para participar de la campaña Imagine en la que varias estrellas cantaron la famosa canción de John Lennon.

Lo último que se supo de la propia Barba fue el 5 de octubre pasado, cuando la cantante publicó en su cuenta en Facebook imágenes de sus vacaciones en Costa Rica.

Con información de The Associated Press