Nueva York - Alec Baldwin rechazó acusaciones de que golpeó a una persona en la calle por una discusión en torno a un sitio de estacionar, afirmando que las versiones “sólo buscan que la gente haga clic en internet”.

El actor había sido arrestado el sábado, acusado de agresión y acoso por supuestamente haber golpeado a alguien en la cara en una disputa por un lugar para estacionar en Nueva York.

El transeúnte le había dicho a la policía que Baldwin le golpeó pero no estaba seguro si fue un puño o una bofetada.

El publicista de Baldwin se negó a dar declaraciones.

Escribió Baldwin en Twitter: “La afirmación de que yo golpeé a alguien por una disputa sobre un lugar para estacionar” es falsa. “Quiero que quede registrado que yo dije eso”.

1- Normally, I would not comment on something as egregiously misstated as today’s story.

However, the assertion that I punched anyone over a parking spot is false.

I wanted to go on the record stating as much.

