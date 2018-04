La ex estrella de Disney, Alyson Stoner celebró su cumpleaños 24 con una revelación: su primer noviazgo con una chica.

La actriz, que se dio a conocer por su participación en vídeos musicales y las películas de Step up, contó a la revista Teen Vogue que fue justamente cuando empezó a estudiar danza que se encontró con una instructora que provocó que su corazón se acelerara.

“Ahí estaba ella con sus pantalones de mezclilla y moviendo su cuerpo. Era algo perfecto y yo estaba asombrada e intimidada”. En su relato, la actriz señala que ese primer encuentro fue tan fuerte que de inmediato llamó a su madre por teléfono para contarle.

“Yo no sabía lo que estaba sintiendo pero le dije que seguramente esa mujer iba a estar en mi vida durante largo tiempo”. Stoner, además de Step up, también es conocida por su participación en la saga de películas Camp Rock, también producidas por Disney y en las que compartió escena con los Jonas Brothers y Demi Lovato.

Su carrera en cine también incluye participaciones en las dos películas de “Cheaper by the dozen”, mientras que en televisión hizo algunas apariciones en la serie Drake & Josh. Más tarde encabezó la gira por países de América de Camp rock y fue ahí donde descubrió su vocación por el baile ya que también se integró al cuerpo de baile de Missy Elliot, Eminem y estuvo en la versión de “No tengo dinero” de Kumbia Kings.

Fue entonces que se decidió a estudiar hip hop y conoció a la instructora de la que se enamoró y de la cual no menciona su nombre durante la entrevista. Pero sí cuenta cómo se desarrolló la relación.

“Primero comenzamos a mandarnos mensajes de texto, casi siempre nos escribíamos para decir buenos días en la mañana. Hasta que un día decidimos salir a comer y después nos fuimos a ver un capítulo de la serie Orange is the new black. Platicamos y nos dimos cuenta que de verdad podíamos apoyarnos mutuamente en muchas cosas”.

Finalmente, cuenta Alyson, vinieron los besos y de pronto se dijo. “Creo que estoy en una relación con una mujer y la amo”.