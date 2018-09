Amaia Montero, exvocalista del grupo "La Oreja de Van Gogh", publicó dos mensajes extraños y misteriosos en su cuenta de Twitter que han desatado una ola de especulaciones en la red social sobre un posible retiro de los escenarios de la cantante española.

“The game is over” (El juego ha terminado), escribió la artista en su perfil de la red social, donde cuenta con más de medio millón de seguidores.

Ese tuit publicado en las últimas horas provocó enseguida preocupación e incertidumbre entre sus fans, que creen que Amaia está pensando en alejarse de los escenarios.

The game is over.