Amy Schumeranunció que este año no saldrá en ningún comercial para el Super Bowl, en una muestra de apoyo al exquarterback de la NFL Colin Kaepernick y a su protesta contra el racismo.

La comediante y actriz explicó su postura el viernes en su cuenta de Instagram y desafió a los jugadores blancos de la NFL a hincarse en señal de protesta. “De otra forma, ¿cómo no son cómplices?”, escribió.

Schumer añadió que le comentó a su equipo que no aparecería en ningún tipo de publicidad para el evento más esperado del fútbol americano. Agregó que se da cuenta que eso puede parecer como “un sacrificio privilegiado, pero es todo lo que puedo hacer”.

Diddy, Jessica Seinfeld y Christie Brinkley la apoyaron.

En 2016, Schumer salió junto con Seth Rogen en una campaña publicitaria con temas políticos para Bud Light, llamada “Raise One to Right Now”, que se transmitió durante el Super Bowl L.