La actriz estadounidense Angelina Jolie aseguró que no descarta incursionar en la política y aseguró en tono de broma que es lo suficiente fuerte para aguantar la brusquedad que ello implica.

“Intervenir en política lo hubiera descartado hace 20 años, pero ahora voy a donde soy necesaria”, manifestó la artista durante el programa de radio Today de la BBC, conducido por Justin Webb.

"Yo no sé si soy adecuada para la política, pero pero también he bromeado con que no sé si tengo un esqueleto abandonado en mi clóset", expresó la actriz de 43 años, que participó como editora invitada del programa radiofónico.

Pero sí dejó claro que de entrar en la política hará todo lo necesario para dar buenos resultados.

"Honestamente haré lo que crea que pueda generar un cambio", precisó Jolie, en su papel de enviada especial de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

“Soy capaz de trabajar con gobiernos y también con militares, y me encuentro en una situación interesante para lograr que se haga mucho”, indicó la protagonista de "Tomb Raider".

La actriz indicó que ella es demasiado fuerte para "aguantar mucho en la barbilla", en referencia a lo rudeza que hay en la política.

Relacionados: Angelina Jolie dijo estar conmovida con los venezolanos refugiados en Perú Angelina Jolie pide invertir en la educación para los refugiados

Angelina aprovechó su participación en el programa para hablar sobre los problemas de los refugiados en Medio Oriente.

Y es que ella ha estado en varios campos de refugiados y ha visto el sufrimiento y carencias de las personas que han tenido que huir de sus países de origen para sobrevivir.

Jolie fue cuestionada si su nombre está incluido en la lista de 30 a 40 personas que se mencionan para la nominación presidencial del Partido Demócrata, se limitó a responder “muchas gracias”.