Ariana Grande no quiso quedarse al margen tras la muerte de su exnovio Mac Miller, al que calificó como “el alma más dulce” y su "más querido amigo”, y luego de una semana del fallecimiento, la juvenil cantante decidió rendir un emotivo homenaje al astro del hip hop y lamentó que no pudo salvarlo.

La estrella pop de 25 años recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un vídeo de Miller donde aparece sonriendo, incluso deja escapar algunas carcajadas.

El vídeo lleva más de 26 millones de reproducciones.

“Te adoré desde el día que te conocí cuando tenía diecinueve y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estás aquí. Realmente no puedo entenderlo”, destaca el inicio del mensaje de Ariana.

“Estoy tan molesta, estoy tan triste, no sé qué hacer, fuiste mi más querido amigo por mucho tiempo”, precisa la exestrella Disney.

Miller, de 26 años, fue hallado inconsciente por paramédicos en su casa en Los Ángeles, California, el pasado 7 de septiembre y fue declarado muerto poco después.

Aunque ya se le realizó la autopsia al cuerpo del rapero, aún no se ha revelado la causa de su muerte, ya que se tienen que esperar los resultados toxicológicos.

A lo largo de los años, el joven artista habló con honestidad en su música sobre sus problemas con las drogas y la depresión.

Miller y Grande, tuvieron una relación sentimental por dos años que terminó en mayo pasado.

Un día después de la muerte del rapero, Ariana publicó una fotografía en blanco y negro de Miller, pero sin calce y hasta ahora no había hecho declaraciones.

Terminó su mensaje diciendo:

“Lamento por sobre todas las cosas que no pude aliviar o acabar con tu dolor. Realmente quería hacerlo. El alma más amable y dulce con demonios que no merecía. Espero que estés bien ahora, descansa”.

Ese mensaje lo ha querido mantener libre de comentarios, por lo que desactivó esa opción en la red social.

Ariana actualmente está comprometida con el astro de "Saturday Night Live” Pete Davidson.