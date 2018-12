En 2009, el argentino Fran Mariano se hizo conocido en su país por su paso en el programa "Cuestión de peso", un reality en el que concursaban personas con exceso de peso y cuya meta era adelgazar. A pesar que logró su objetivo, bajó 198 libras, su real sueño era lucir como su ídolo Ricky Martin y para ello se ha sometido a más de 27 cirugías.

Las fotos de su antes y después invaden Facebook.

Según informan varios portales argentinos, el fanatismo de Fran Mariano por Ricky Martin comenzó cuando este tenía 17 años.

"Esto viene desde hace mucho tiempo. A los doce años, haciendo un trabajo práctico para el colegio, nos mostraban qué queríamos ser. A los 17 tuve la primera consulta con un médico. Yo sentía que algo no estaba bien", revela el joven que llegó a pesar 176 kilos cuando comenzó a ser parte de "Cuestión de peso".

"Cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin. Me lo tomaba como un chiste pero me empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande y me lo decían todos. Ahí pensé 'bueno, genial, si vamos por eso, vamos por todo'", agrega.

Fran Mariano inició su serie de cirugías en 2010 las cuales suman hasta el momento 27.

"Tengo más de 27 cirugías. Cuando me operé los glúteos me dolía todo, estuve 20 días boca abajo y la cola me quedó deforme. Voy a ser honesto, me importa mucho lo que opine el resto. No hay nada que me de más placer que me digan 'qué lindo que estás'. Casi toda mi vida estuve en un cuerpo que no quise estar", cuenta.

Entre algunas de las cirugías que revela el argentino están las cuatro rinoplastías, una liposucción en el trasero, cuya grasa fue usada para darle forma a sus pómulos. "Me despegué el surco nasogeniano de la cara y lo rellenaron", explicó el joven.

Fran Mariano trabaja en el sector de redes de una empresa de comunicaciones que provee Internet, telefonía y cable.