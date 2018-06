Londres - La compañía de entrega de alimentos Deliveroo agradeció el sábado al actor Benedict Cumberbatch, astro de la serie televisiva “Sherlock”, por haber enfrentado a varios sujetos que agredían a un ciclista de la empresa. Deliveroo elogió a Cumberbatch “por su acción heroica”.

Citado por el periódico Sun, el conductor de Uber Manuel Diaz dijo que llevaba a Cumberbatch y a su esposa, Sophie Hunter, por la calle Marylebone de Londres cuando la pareja vio que un ciclista era golpeado con una botella por unos cuatro atacantes.

Thank you Benedict Cumberbatch for your brave actions. Deliveroo riders are heroes - their safety is our priority and any violence against them is totally unacceptable. So on behalf of everyone at deliveroo: thank you. pic.twitter.com/NGCkQB3z7J