Carpool Karaoke es un programa que suele generar inolvidables momentos con su invitado famoso. Esta semana fue el turno de la genial Barbra Streisand, de 76 años, quien además de cantar, relató sus desventuras frente al volante.

"Me pongo demasiado nerviosa", dijo la actriz al conductor del programa, James Corden y explicó que antes de obtener su licencia fracasó tres veces en el examen teórico.

"Es realmente difícil, ¿has visto las preguntas?", le dijo Corden a la artista. Mientras conducía, Barbra coincidió y le explicó por qué no manejaba tan seguido:

"Mi cabeza no para nunca. Yo hablo, pienso, escribo. Una vez me metí en una autopista en la dirección contraria y los coches venían hacia mí. Entonces pensé: ´Basta, no vuelvo a conducir´".

Otro momento divertido fue cuando Barbra contó que le molestaba mucho cómo se suele pronunciar su apellido y que para enseñarle al mundo entero, le pidió al CEO de Apple, Tim Cook, que el programa inteligente Siri diga de manera correcta su apellido.

"Una veztuve problemas con mi computadora y lo llamé a Steve Jobs, me dijo que la culpa la tenía Microsoft", sumó la artista entre risas.









Además de cantar canciones con la artista como "No More Tears" y "The Way We Were", Corden y Barbra hablaron también sobre política, un tema que ella no evita.

En su nuevo álbum, Walls, se muestra muy crítica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.