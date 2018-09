Luego del escándalo desatado por haber participado en actos de campaña de candidatos a puestos de elección en México, y ser señalada de violar la ley electoral, la cantante española Belinda informó que no será expulsada de ese país por haber interferido en política.

La semana pasada, el Tribunal Electoral de México manifestó que Belinda, quien nació en España, al parecer violó el artículo 33 de la Constitución que dice que "los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país". El artículo establece que el Poder Ejecutivo puede expulsar a extranjeros que lo hagan.

Belinda recurrió a su cuenta de Instagram para informar la decisión del gobierno mexicano de no aplicarle ningún tipo de sanción.

"Ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna, decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para preguntar sobre el asunto. Ahí me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución Mexicana, cuya finalidad atiene a otro tipo de conductas y circunstancias", escribió la cantante pop en su cuenta de la red social.

Ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna, decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para preguntar sobre el asunto. Ahí me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución Mexicana, cuya finalidad atiene a otro tipo de conductas y circunstancias. Por mi parte continuaré con los trámites de naturalización, como otros miembros de mi familia, quienes ya los concluyeron, porque amamos a México y porque, como todos los mexicanos, queremos un México mejor.



Y es que en el pasado proceso electoral de México (cuyas elecciones se celebraron en julio de 2018), la cantante española, no solo expresó abiertamente su apoyo al entonces candidato presidencial del izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador sino que participó activamente entregando despensas con acrónimos de ese partido en algunos eventos de los aspirantes a puestos de elección popular.

Ante esa situación, el también izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso una queja ante el tribunal electoral, que no sancionó a la intérprete, pero ordenó “dar vista a la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda”.

El ministro del Interior, Alfonso Navarrete, publicó en Twitter una foto recibiendo a Belinda en su despacho.

“Le informé que para ella no es aplicable el Artículo 33 de la Constitución cuya finalidad atiende a otro tipo de conductas y circunstancias”, Navarrete tuiteó.

La cantante también compartió la imagen con el ministro mexicano en su cuenta de Instagram.

Donde además asegura que sigue con su trámite para convertirse en ciudadana mexicana.

"Por mi parte continuaré con los trámites de naturalización, como otros miembros de mi familia, quienes ya los concluyeron, porque amamos a México y porque, como todos los mexicanos, queremos un México mejor", concluyó la estrella de 29 años.

La imagen lleva más de 50,000 me gusta.

En las pasadas elecciones generales de México, el ganador de la contienda presidencial fue López Obrador, que asumirá el poder el próximo 1 de diciembre.