Luego de que firmara su divorcio con Ben Affleck, la actriz Jennifer Garner fue captada saliendo con el empresario John Miller, quien sería su nuevo novio, reveló E! News, sitio especializado en celebridades.

De acuerdo al portal, Garner y Miller asistieron al teatro Ahmanson de Los Ángeles, California, para disfrutar el musical "Dear Evan Hansen", pero entraron al recinto por separado, ya que evitaron ser fotografiados juntos por la prensa especializada.

Una fuente dijo a E! News que la protagonista de "Elektra"fue la primera en entrar al teatro, minutos más tarde lo hizo el empresario.

Al momento de salir, el primero en abandonar el lugar fue Miller, quien esperó por unos minutos a la actriz en la limusina.

A pesar de que estuvieron evadiendo a la prensa, la pareja fue captada junta dentro de la limusina, donde se veían muy sonrientes. Evitaban ver la cámara.

"Jennifer Garner asistió a una actuación de Evan Hansen con su nuevo novio John Miller", destaca el post de E! News.

