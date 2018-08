Los MTV Video Music Awards prometen ser un evento a lo grande, con esperadas presentaciones entre las que destacará la de la cantante Cardi B. Se tratará de su primer show después de dar a luz a su pequeña Kulture Kiari.

"Nos vemos allí", escribió Cardi B junto a una publicación que anunciaba su presentación en MTV Awards el 20 de agosto a las 9 p.m. en el Radio City Music Hall de Nueva York.

See you there ! Una publicación compartida de CARDIVENOM (@iamcardib) el 15 Ago, 2018 a las 1:28 PDT

Cardi B lidera con 10 nominaciones los MTV Awards de este año, incluyendo las categorías de Mejor video y Mejor artista nuevo, otros artistas previamente anunciados son Nicki Minaj, Ariana Grande, Shawn Mendes, OneRepublic, Post Malone y Travis Scott.

La noticia llega después de que Cardi B anunciara que no participará con Bruno Mars en el final de su gira "Magic 24K" debido a su decisión de pasar más tiempo con su hija.

"Creo que subestimé todo esto de ser madre. No solo no me encuentro físicamente preparada para embarcarme en una experiencia tan intensa, sino que tampoco estoy lista para dejar a mi bebe atrás, sobre todo desde que mis médicos me dijeran que no es saludable para ella estar tanto tiempo en carretera", explicó en Twitter Cardi B.

La cantante dio a luz a Kulture el pasado 10 de julio, fruto de su amor con el cantante Offset.

Sin embargo, la cantante se presentará en festivales como el Global Citizen Festival en Nueva York el 29 de septiembre y Mala Luna de San Antonio, que será el 27 y 28 de octubre en el Estadio Nelson Wolff.