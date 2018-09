La cantante y actriz estadounidense Carrie Underwood está más feliz que nunca por la dulce espera de su segundo hijo, pero confesó que no ha sido fácil y recurrió a Dios tras haber sufrido tres abortos naturales en dos años.

La artista 35 años dijo a "CBS Sunday Morning" que quedó embarazada a principios del 2017 y "no funcionó". Tuvo una segunda pérdida ese mismo año y una tercera en el 2018.

Underwood dijo que temía enojarse porque tiene un esposo maravilloso, el jugador de hockey Mike Fisher, y un hijo increíble, Isaiah, de 3 años.

La artista dijo que se enfadó cuando pensó que estaba sufriendo un cuarto aborto y "le dije a Dios cómo me sentía".



Después fue al médico y le confirmaron que todo estaba bien. Dios la escuchó, expresó.



