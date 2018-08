El actor Braulio Castillo, hijo, celebró por adelantado su cumpleaños número 60 (cumple el 30 de agosto) como le gustaría a cualquier actor, rodeado de su familia, con un público de pie aplaudiendo y hasta disfrutando de la música de mariachis.

El galán no dejaba de bailar, cantar y llorar de felicidad abrazado a sus compañeros y su señora, la periodista Patricia de la Latorre.

El festejo sorpresa se dio la noche del domingo al concluir la presentación de la comedia, “Aquí no hay quien viva” (“The Odd Couple”) en el Teatro Tapia del Viejo San Juan. La función coincidió con la muerte del autor de la pieza, el dramaturgo Neil Simon, fallecido en la madrugada a los 91 años.

“Esta gente está del cará, ayer me dieron una sorpresa muy emotiva cuando se apareció mi hijo Braulio que lleva meses fuera de Puerto Rico en la Fuerza aérea de Estados Unidos. No me lo esperaba y todavía al día de hoy estoy flotando y entonces los compañeros me dan esta segunda bofetá. No me esperaba esto, los mariachis, la música, el calor de la gente, de los amigos”, comentó el galán.

Braulio compartió con este rotativo como se siente de llegar a los 60 y cuál es su secreto.

“Me siento divinamente bien, yo quisiera que muchos se sintieran así cuando lleguen a los 60. Yo me siento dinámico, he hecho de mi disciplina el ejercicio, la alimentación, y es una inversión que paga porque me siento muy bien, le doy gracias a Dios”.

De la muerte de Simon destacó que “aunque sabíamos que estaba malito nos tomó por sorpresa su muerte porque hace un tiempo estaba mal. El que no conoce a Neil Simon no creo haya vivido en este planeta. Este genio tocó la vida de todos nosotros de muchas maneras, sabemos que todos sus trabajos han sido exitosos, su serie de televisión. Yo he tenido la oportunidad de interpretar unos cuantos. Era un escritor inteligente que sabe exactamente lo que le gusta a la gente y sobre todo hacernos reír que tanta falta nos hace. Es un honor esta corrida en San Juan haciéndole un tributo al señor Simon”.

La sorpresa, fue preparada por sus compañeros actores, Cristina Soler, Linnete Torres, Lizmarie Quintana, así como Marisol Calero y Myraida Cháves, amigas de Braulio desde la infancia, y su hermano, Jorge Castillo con quien actúa por primera vez.

Previo al inicio de la última función de la comedia, que continúa gira en Mayagüez en dos semanas, la productora Ivonne Class, el director Gilberto Valenzuela, junto al elenco, le rindieron un corto homenaje a Neil Simon.

“Le estamos rindiendo homenaje al autor de la obra, uno de los autores más importantes del siglo XX. Esta obra se escribió en los años 70 y mantiene su vigencia como muchos de los trabajos de él. Neil Simon ha sido uno de los escritores que más se ha presentado en Broadway, y uno de los que más taquilla ha producido. Ha sido el único director que ha tenido cuatro obras en Broadway corriendo simultáneamente”, señalo el director, quien hizo un recorrido por las puestas presentadas en Puerto Rico y en famosas películas.

La pieza “Aquí no hay quien viva” se presentará el 8 y 9 de setiembre en el Teatro Yagüez de Mayagüez.