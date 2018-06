Una obra teatral sobre "Harry Potter" y un musical sobre el Medio Oriente fueron los grandes ganadores este año en los Tony Awards, premios teatrales más importantes del mundo, que se entregaron la noche del domingo en Nueva York.

"Harry Potter and the Cursed Child" y "The Bands Visit" fueron seleccionadas por un jurado compuesto por 850 miembros, y se quedaron con seis y 10 galardones, respectivamente.

Sin embargo la gran sorpresa de la noche no fueron los galardonados sino uno de los presentadores. Se trata del actor Robert De Niro, quien causó gran revuelo por insultar al presidente Donald Trump en vivo, durante la transmisión de los premios.

"Que se joda Trump", fueron las palabras de De Niro, quien tenía la responsabilidad de presentar al artista Bruce Springsteen, quien recibió un premio especial por su espectáculo "Springsteen on Broadway".

Para quienes veían la transmisión televisiva de CBS, el sonido se silenció y solo se pudo escuchar un pitido cuando el emblemático actor de "Taxi Driver" subió al escenario, con los dos puños en alto.

A través de Twitter los asistentes reprodujeron las censuradas palabras de De Niro: "Solamente quiero decir una cosa: ¡Fuck Trump! Ya no es suficiente con decir adiós a Trump, hay que decir Fuck Trump".

Desde hace pocos años los programas estadounidenses en directo se emiten con algunos segundos de retraso para poder cortar los insultos y las groserías. Esta no es la primera vez que De Niro expresa públicamente su rechazo al gobierno de Trump.