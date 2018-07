Los estragos que dejó el caótico paso del huracán Katrina en 2005 conmovieron a varias celebridades del mundo de la actuación y la música, que se unieron para ayudar a las víctimas que dejó el desastre natural. Uno de los que se puso en campaña en ese entonces fue el actor estadounidense Brad Pitt.

Nueva Orleans fue una de las zonas más afectadas por el fenómeno, dejando un saldo superior a los 1,800 muertos. Para ayudar a los sobrevivientes, Pitt creó una fundación llamada Make It Right, con la finalidad de levantar viviendas en el sector de Lower Ninth Ward, donde varios vecinos aseguraron que varias de las casas que Pitt donó junto a la organización están presentando graves daños en su infraestructura.

El medio inglés Daily Mail reportó sobre el estado en el que se encuentran 100 viviendas que diseñó Pitt junto a su equipo. Según el tabloide, algunos techos y escaleras se han derrumbado, varias paredes están podridas, y se ha advertido la presencia de moho y termitas.

Brad y compañía invirtieron cerca de $100 millones en este proyecto que prometía casas diseñadas "con paneles solares, aislamiento ecológico y material de construcción que es limpio y saludable", que los damnificados podían adquirir a un precio "módico".

Sin embargo, los residentes de Lower Ninth Ward señalaron que el actor de " Inglourious Basterds " (2009) no ha visitado el lugar "en años" y que en 2016 Make It Right construyó una última casa "renunciando a su promesa de construir 150 casas nuevas".

Una fuente cercana a la estrella de Hollywood aclaró que Brad sí ha estado yendo a Nueva Orleans en los últimos años, incluso a principios de 2018, y que continúa realizando sus labores de ayuda social allí y en el resto del mundo.





