Marjorie de Sousa desató una lluvia de críticas en su contra tras expresar su repudio por la política de"tolerancia cero" del presidente estadounidense, Donald Trump, que separó a los niños inmigrantes de sus padres.

Los usuarios de las redes sociales le recordaron a la actriz venezolana, que ella hizo lo mismo al no permitir la cercanía entre su hijo Matías y su papá, el actor Julián Gil.



De Sousa formó parte de la campaña #DondeEstanMisHijos (#WhereAreMyKids), organizada por la revista People en español, para detener la separación de los menores migrantes indocumentados de sus familias, y protestar por la política antiinmigrante del presidente Trump.

La venezolana grabó un vídeo en donde expresa su repudio e indignación contra las autoridades migratorias de Estados Unidos.

“Hago este vídeo para unirme a esta campaña. No podemos seguir permitiendo estos atropellos. No podemos seguir permitiendo que se metan con lo más sagrado que tiene una madre. Como mamá me identifico enormemente con esos seres que se encuentran en cárceles aislados", expresó la protagonista de "Al otro lado del muro" en un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de People en español.

"Señores ¿qué nos está pasando, por Dios? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Seguimos en retroceso, no puede ser que cada día seamos peores personas. No podemos permitir que sigan atropellándonos como seres humanos, tenemos derecho a buscar algo mejor para nuestras familias”, dijo indignada la actriz en el vídeo que lleva más de 660,000 reproducciones.

Pero lejos de conseguir el efecto deseado, lo que logró la venezolana fue ser el blanco de críticas, ya que los internautas le recordaron que la separación de los niños y sus padres que tanto crítica y le ha causado indignación, es lo mismo que hace con su hijo Matías y su expareja.

"Aplícalo con el hijo de Julián, déjalo que vea a su padre. Separa tu enojo, el niño no tiene la culpa de lo que te duela a ti. Él es el papá y tiene derecho", escribió mzamora2015.

"Que cara dura!!! Ok, hagamos algo, comienza tú, da el ejemplo. ¡Para ya! Deja a Matías tener una sana relación con su papá y verás como sentirás una profunda paz en tu alma. Piensa sólo en tu hijo. Te aseguro él te lo agradecerá en el futuro", le recomendó gracechris69.

Otros internautas fueron más duros en sus críticas contra la venezolana, quien lleva más de un año de pleito legal con Julián Gil por la custodia de su hijo.

Un juez de la Ciudad de México dictaminó que el actor argentino puede ver una hora a la semana a Matías, en un Centro de Convivencia de la Procuraduría General de Justicia, pero Gil ha pedido que le dejen a ver a su hijo en su casa, ya que no es sano para ninguno de los dos, aunque su petición no ha hecho eco en las autoridades.

Ante esa situación y tras el vídeo de Marjorie para #DondeEstanMisHijos, los internautas reaccionaron contra la actriz.

"Cínica. El burro hablando de orejas... Callada te vez mejor", posteó mily_renato.

"Que descaro. Comienza tú a poner el ejemplo y deja que ese niño disfrute a su padre...la verdad que no tienes moral. Por qué hacer ese vídeo con todo lo que tú has hecho, eso es ser de acero... " escribió la usuaria yemmyzh.

"Yo quiero saber ¿Cómo pudo hacer ese vídeo, cómo tuvo el valor?", se cuestiona estrellamarquez.

Aunque otros usuarios como migdaliafrancisco, trataron de suavizar las reacciones.

"Pero y ¿Por qué hablar de ella? No ven lo delicada que es la situación. Hablen del problema de los niños, que es una tristeza!", escribió migdaliafrancisco.

Pero aún así las críticas contra De Sousa no pararon.

"Escogieron el peor ejemplo me parece", posteó gutierrezdariela.

"La que no deja ver a su hijo a su papá. Mirante el espejo", indicó eyildaesteva.

Marjorie y Gil han manifestado su disposición por llegara un acuerdo, pero a más de un año de enfrentamiento legal no han logrado una solución.

Cabe destacar que tras la presión internacional, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para anular su polémica medida de separar a los niños de sus padres, ahora tras su detención las familias permanecerán juntas.