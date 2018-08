Puerto Rico se alza en los Guinness World Records 2019 al lograr que dos cantantes y compositores boricuas entren al codiciado libro: Luis Fonsi y Daddy Yankee por el éxito “Despacito”; con esto obtienen el título de la canción más vista online en el mundo.

Mientras que el multipremiado artista Lin-Manuel Miranda, de padres puertorriqueños, se alzó con la mayor cantidad de nominaciones en los Premios Tony para un musical, “Hamilton”, con un total de 16.

Esta no es la primera vez que Luis Fonsi y Daddy Yankee rompen el récord Guinness. El contagioso tema estrenado en enero del 2017 ha logrado, con este triunfo, siete títulos mundiales en el libro. Tan cerca como en abril, “Despacito” llegó a convertirse en la primera canción en alcanzar 5,000 millones de reproducciones en YouTube.

Según Guinness, “Despacito” posee tres récords en YouTube: mayor número de reproducciones para un vídeo de música en línea, mayor número de reproducciones para un vídeo en línea y mayor número de reproducciones para un vídeo de música por un dúo.

De otra parte, Justin Bieber, Taylor Swift, BTS y Ed Sheeran encabezan la lista de los artistas que lograron entrar al libro de Guinness (GWR2019).

Para celebrar la noticia, GWR creó una lista de reproducción en Spotify, denominada como “The Year in Pop”, para otorgarles a los usuarios la oportunidad de escuchar las canciones del año en el mundo de los récords. “The Year in Pop” presenta a los artistas-recordistas de GWR2019; desde sus seguidores en Twitter hasta las ventas de álbum.

La lista estará disponible a partir de octubre 2018.

La edición de GWR2019 presenta una selección de logros de las celebridades más grandes del mundo y de los íconos de la cultura pop, abarcando música, televisión, cine y más. También entran al libro de récords con una impresionante lista de cuatro títulos nuevos, mientras el fenómeno K-pop BTS hace su debut en GWR.

Nuevos récords:

Canción más vista online del mundo – (4.6 mil millones) “Despacito (remezcla)” por Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber

Canción más vendida online en el mundo (en el último año) – (26.6 millones) Ed Sheeran con “Shape of You”

Canción con más semanas en la lista de éxitos en los Estados Unidos – (33 semanas) Ed Sheeran con “Shape of You”

Canción más escuchada en Spotify– (1,655,258,694) Ed Sheeran con “Shape of You”

Álbum más vendido en el mundo (2018) – (6.1 millones) Ed Sheeran “Divide”

Canción más vista del año para una cantante (femenina) – (84.4 millones) Taylor Swift con “Look What You Made Me Do”

Vídeo más visto online en 24 horas – (43.2 millones) Taylor Swift con “Look What You Made Me Do”

Canción más escuchada en Spotify en las primeras 24 horas tras su lanzamiento – (8 millones) Taylor Swift con “Look What You Made Me Do”

Vídeo más visto en VEVO en 24 horas – (39 millones) Taylor Swift con “Look What You Made Me Do”

Vídeo de música del grupo de K-pop más visto online en 24 horas – (21 millones) “DNA” por BTS

Cuenta de Twitter con la mayor cantidad de retweets (promedio diario) – BTS registró 330,624 interacciones en Twitter, superando Harry Styles, quien había logrado 147,653 interacciones en la misma fecha

Mayor cantidad de Premios Grammy Latinos ganados por una mujer – Shakira ganó su premio número 11 en la edición 18 de los Premios Grammy Latinos del año, llevándose a casa el “Best Contemporary Pop Vocal Album” para su álbum, “El Dorado”

Cantante con más semanas en las listas de éxitos latinos en los Estados Unidos – 22 semanas por J Balvin con “Ginza”

Cantante con más semanas consecutivas en la lista de éxitos de los Estados Unidos (varias canciones)– Drake con un total de 431 semanas – ocho años y 88 días – en los Billboard Hot 100

Banda con más ingresos anuales (en el último año) – Coldplay hizo $88 millones

Más décadas con una canción en el top 20 de las listas de éxitos de música country de los Estados Unidos – Dolly Parton obtuvo su entrada 107a para su versión de “Jolene” lanzado en el quinteto a capela, Pentatonix

Más semanas en la lista de éxitos de sencillos (en el último año) – (87) “Radioactive” por Imagine Dragons

Más seguidores en Instagram – (120,135,089 seguidores) Selena Gómez

Primera persona en alcanzar 100 millones de seguidores en Instagram – Selena Gómez

Más seguidores en Instagram para un grupo musical – (17,229,071 seguidores) One Direction

Más seguidores en Twitter para un DJ – (22,205,936 seguidores) David Guetta

Primer usuario en alcanzar 100 millones de seguidores en Twitter – Katy Perry

Grupo musical con más vistas en un canal de YouTube – (9,035,970,802 vistas) - Maroon 5

Vídeo más rápido en alcanzar 1,000 millón de vistas– Adele con “Hello” Usuario más popular en Snapchat (música) – Snoop Dogg “@snoopdogg213”

Más nominaciones en los Premios Tony para un musical – “Hamilton” con 16 nominaciones

Más nominaciones de Premios Grammy para una artista femenina – Beyoncé recibió su nominación de Grammy 63a

Cantautor con más entradas en las listas de éxitos británicas – Sir Paul McCartney escribió y coescribió 192 canciones, encabezando las listas de éxitos musicales del Reino Unido.