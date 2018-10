Luego de que se desataran rumores esta semana de su supuesto embarazo, la actriz estadounidense Dakota Johnson aseguró que no está esperando bebé y que todo fue una malinterpretación que hicieron los medios porque hubo globos en su fiesta de cumpleaños.

La actriz fue una de las invitadas al programa de Ellen DeGeneres, y la presentadora no quiso dejar escapar la oportunidad de preguntar directamente a Johnson si estaba embarazada.

“Era mi cumpleaños y resulta que había muchos globos que, casualmente, eran azules y rosas, ¿eso significa que estoy embarazada?”, expresó.

Y es que hace unos días circularon versiones en la prensa de farándula de que Johnson y su novio Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, estaban esperando su primer bebé en común.

Después, la hija de la actriz Melanie Griffith y del actor Don Johnson quiso dejar algo muy claro:

“Bueno, lo único de lo que estoy embarazada ahora mismo es de grandes ideas, pero nada de bebés”, aseguró la protagonista de Fifty Shades of Grey.

La acrtiz lució su figura durante el programa a donde llegó vestida con una blusa negra y una minifalda de color blanco.

El pasado fin de semana la actriz festejó su cumpleaños 29 y de acuerdo al sitio especializado en celebridades TMZ, la fiesta fue para anunciar que Dakota y Chris estaban esperando un bebé, por lo que soltaron globos azules, dando a entender que iban a tener un varón.

Ante eso, la joven actriz precisó:

“No tenía ni idea de que iban a lanzar globos en la fiesta. De hecho, salieron despedidos antes de lo previsto y me imagino que fue porque una de las cuerdas de los extremos se soltó. Pero sí, mucha gente me ha felicitado”, dijo sonriente la actriz.

Dakota Johnson tells us if she’s pregnant or not. pic.twitter.com/kdWUlj74ad — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 11 de octubre de 2018

Tras los rumores del embarazo de Dakota, fue uno de sus representantes que salió al paso para desmentir la noticia a través de declaraciones al sitio USA TODAY.

Dakota y Martin llevan alrededor de un año de relación, pero ambos han mantenido un perfil bajo en los medios de comunicación.

Martin estuvo casado con la actriz Gwyneth Paltrow (2003-2016), con quien tiene dos hijos: Apple, de 14 años y Moses de 12 años.