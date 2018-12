A más de dos meses de ser acusada de robar unas prendas de ropa de la tienda Saks OFF 5th, en San Antonio Texas, la actriz mexicana Daniela Castro se declaró inocente y aseguró que se cometió una injusticia con ella.

Sus abogados anunciaron que demandarán a la tienda y exigirán más de un millón de dólares.

Y es que apenas ayer, la fiscalía de Texas anunció que desestimaba los cargos contra la mexicana al no contar con pruebas suficientes para acusarla de robo menor.

La actriz de telenovelas ofreció este miércoles una conferencia de prensa para hablar sobre los bochornosos acontecimientos que la pusieron en el ojo del huracán y que, aseguró, dañaron no solo su imagen pública, sino también a su familia.

"Para mí los tiempos de Dios son perfectos, yo soy inocente y se cometió una injusticia; soy madre de familia y tengo 32 años de mi vida trabajando y tengo una carrera que a muchos de ustedes les consta”, declaró la protagonista de "Cadenas de Amargura".

Entré lágrimas, la actriz de 52 años confesó que lo más fuerte en todo este tiempo fue estar alejada de sus hijos mientras el asunto se esclarecía.

“Eso fue lo más difícil, no poder estar cerca de ellos, pero la privacidad de la libertad, tú no poder regresar hasta que todo se esclarezca, como se está haciendo hoy, pues es muy difícil”, confesó la artista.

Castro fue detenida el pasado 28 de septiembre en San Antonio tras ser acusada de robar prendas con un valor de $700. Logró su libertad horas después tras el pago de una fianza de $800.

En conferencis de prensa desde México, recordó los momentos difíciles que pasó tras ser detenida.

"Me tuvieron por una hora torturándome, minimizándome, señalándome, juzgándome (llanto) Fue una experiencia de gran aprendizaje, pero quiero decirles que lo único que me lastimó hasta lo más profundo de mi ser fue el daño emocional, el daño tan terrible que le hicieron a mi familia, el daño que me hicieron a mí, pero sobre todo el daño que le hicieron a mis hijos", manifestó Castro.

Ahora que ya la fiscalía de Texas la exoneró, dijo sentirse liberada y feliz.

"Me siento liberada, una mujer honorable, pero sobre todo, me siento completamente e inmensamente feliz, porque yo sabía que este momento iba a llegar,tuve que callar por órdenes de mis abogados, no podía hablar, pero hoy lo hago, vine a compartirles que por órdenes del fiscal soy una persona inocentes (...) Yo estoy lista para regresar, el próximo año podría volver a la televisión", indicó la mexicana.

La actriz estuvo acompañada por sus abogados, que anunciaron que demandarán a la tienda por la vía civil tras el daño moral causado contra la mexicana.

"A Saks no le importó, tuvieron detenida a la señora en una oficina de la tienda, la esposaron, la pasearon frente a personas desconocidas y enfrente de todos la catearon, tocando sus partes íntimas, por debajo de la ropa, durante todo este tiempo la señora lloraba y repetía que ya había pagado, pero no les importó", aseguró Mark Fassold, quien forma parte del equipo de abogados de la actriz.

"Durante los últimos dos meses, la señora Castro ha estado atormentada, sus hijos han sido atormentados, los han ridiculizando, Saks abusó de esta familia, pero no importa, yo me especializo en abusadores y desde el 29 de noviembre yo inicié una demanda en contra de Saks OFF 5th, voy a presentarlos frente a un jurado y les voy a explicar que nadie le va a quitar la dignidad a una persona, eso no se hace", manifestó el abogado tras asegurar que exigirá más de un millón de dólares.