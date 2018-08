La actual Miss Universe Puerto Rico, Danna Hernández, no puede ocultar la felicidad que siente al mencionar al cantante y actor Jencarlos Canela, con el que mantiene una relación amorosa desde hace varios meses.

“Todo bien con nosotros gracias a Dios. Estamos disfrutando el momento”, dijo a este diario la modelo con una amplia sonrisa, pero precavida con sus palabras.

No obstante, se desborda en halagos al describir el carácter de su enamorado.

“Él es una persona superespecial, supercaballeroso, que me hace sentir superbien, y mírame, estoy viviéndolo al máximo”.

¿Qué te canta Jencarlos cuando están juntos?, preguntamos.

“De todo, él es una persona que siempre está trabajando en su casa, una persona a la que admiro mucho”.

¿Tu canción favorita de su repertorio?

“Todas son preciosas, pero ya por ahí viene un CD nuevo que me gusta muchísimo y sé que a ustedes (su público) también les va a gustar”.

¿Te dedica alguna canción de esa producción?

“Ah yo no sé, hay que esperar a que salga el disco. Sólo te puedo decir que el título del disco es “Calle con clase”.

La beldad boricua, quien entrega su corona el 20 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce, se está integrando a la Organización de Miss Universe Puerto Rico (MUPR), ahora bajo la batuta de la actriz Denise Quiñones.

“Los que me conocen saben que eso (ser parte de MUPR) es algo que yo siempre soñé y me lo estoy disfrutando al máximo”.

En este momento, la modelo inicia su último año de bachillerato en Comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce, y tiene muchos planes de cara al futuro en la televisión.

“Después que me gradúe que sea lo que Dios quiera. Yo no estoy aferrada a algo en específico como la actuación o la animación, pero sí sé que me encanta la industria y quiero seguir desarrollándome en el ambiente artístico”.