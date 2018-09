Tras un largo y complicado reinado, Danyeshka “Danna” Hernández, Miss Universe Puerto Rico 2017, colocará esta noche sobre la cabeza de su sucesora la nueva corona que marca el inicio de otra era del certamen que dirige Denise Quiñones.

“Ha sido un reinado diferente, que comenzó el 4 de mayo de 2017 y culminó anoche. Fue una montaña rusa de emociones, de sentimientos encontrados, un proceso del cual aprendí muchísimo. Viví la experiencia e hice todo lo que estuvo en mi control para alcanzar ese título de reina, lo disfruté, y di lo que mejor que pude dar. Pienso que esas son las experiencias que uno se lleva y nos preparan para lo que viene más adelante”, compartió Danna, quien vistió para la coronación un deslumbrante traje de Eclíptica en Miramar.

“Estaba haciendo una entrevista el otro día y me pusieron un vídeo de cuando gané y se me aguaron los ojos, es un recuerdo muy bonito que guardaré en mi corazón por siempre”, mencionó.

Añadió, además, que con la coronación se cierra un capítulo en su vida muy sensitivo.

Y es que -a pocos meses de ser coronada- la modelo de 21 años quedó atrapada en un limbo. La franquicia que hasta entonces dirigía Desirée Lowry fue adquirida por los dueños de Wapa TV Hemisphere Media Group y nombró como directora a Denise Quiñones (Miss Universe 2001).

“Pasaron cuatro o cinco meses hasta el cambio de la nueva organización, meses de incertidumbre, de cuestionamientos, de qué va a pasar, de cómo me iba a mover ahora. Estaban pasando cosas que no estaban en mi control. Tuve que reconocer que la organización ya estaba trabajando sobre otros proyectos, y yo en el medio de todo eso. Yo era la que estaba pagando todo eso cuando no tenía nada que ver, lloré y me pregunté por qué a mí. Pero me gusta pensar que todo tiene un propósito y que si no se dio en ese momento es porque algo más grande puede venir. Ahora cojo las cosas día a día, no me estreso. Ya pasé por esa etapa... simplemente disfruto el presente”, indicó.

Sin embargo, ayer se cumplía un año del huracán María y la ex reina de belleza recordó aquellos días en que la casa donde vive con sus padres sufrió daños, y que ni siquiera pudo disfrutar de que el pueblo de Puerto Rico viera su presentación en televisión por la falta de luz en el país. Esto sin contar que tampoco logró darles la buena noticia de que había triunfado.

“Mi representación en el Miss Universe fue un momento difícil para mí por la desilusión de que las cosas no se dieran como las soñé, como las imaginaba. Estaba triste, me pasaba el tiempo cabizbaja, porque me dolía lo que había pasado, porque yo había dado el máximo. Era mucho lo que estaba viviendo, el paso del huracán, mi familia, más el concurso; todo me afectó”, recordó.

Recuerda que en vez de buscar lo malo en las experiencias pensaba en como podía sacar lo mejor de esa situación.

“Ayudaba a la gente de mi comunidad, trabajé con la Cruz Roja Americana llevando provisiones junto a mis padres. Uno se siente mejor al dar un regalo que al recibirlo. Tengo que agradecer a mis padres porque no sé qué sería de mí sin ellos. Desde chiquita me han dado las herramientas para que yo consiga todo lo que desee”.

Nuevas oportunidades

De otra parte, Danna, quien casi culmina su bachillerato en Comunicaciones, se propone mudarse a Los Ángeles, California, para buscar suerte como actriz.

“Quiero tomar unos cursos de actuación en Los Angeles. No me cierro las puertas ante las oportunidades que puedan surgir, pero siempre con miras a traer todo el conocimiento que pueda obtener a la isla. Me gusta estar en televisión, me gustan las cámaras, hacer entrevistas. No canto, y la actuación es la única rama del arte que no he explorado y me gustaría hacerlo”, dijo.

Sobre su novio, el cantante Jencarlos Canela, quien también reside en Los Angeles, comenta que admira que es una persona que se deja guiar por sus instintos.

“Eso es lo que me recomienda. Él no se opone a que sea actriz, a que haga lo que quiera hacer con mi vida. Él es espectacular y hacemos un buen equipo”.

Sobre su relación, comenta que “nos llevamos superbién, tenemos mucha química y creo que hacemos un buen equipo, nos complementamos. Trato de no enfocarme en el futuro, más bien en vivir el presente y disfrutármelo en todos los aspectos de mi vida. Los mejores momentos de la vida son los que se vivo ahora”, concluye con una sonrisa.