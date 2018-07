La ex Miss Universo de 1993, Dayanara Torres, finalmente cumplió con la promesa de entregar, personalmente, el premio d $50,000 que obtuvo como ganadora de la competencia "Mira quien baila" a los pacientes de la Fundación de Niños San Jorge.

Torres visitó hoy, domingo, la sede de la fundación, ubicada en Santurce, antes de iniciar su participación en la nueva temporada del programa “Mira quien baila” en la que participará en calidad de jueza. El reality será producido en México y se transmitirá por Univision a partir del 29 de julio.

Ahora, en su nueva faceta como jueza, Torres sostuvo que se comportará de una manera más humana con los participantes del certamen.

“La competencia esta súper presente en mí porque la acabo de ganar. Lo que sí puedo decir es que hay cosas que yo aprendí y si veo algo, como una cargada que no sale, voy a entender lo que está pasando, porque se siente diferente a una persona que no lo ha vivido. Pienso que no lo han vivido, no voy a ser fuerte o muy mandona, pero sí puedo ayudar para que la próxima semana lo hagan mejor porque al final del día vas a ganar, pero esto lo están haciendo por la fundación que representan”, dijo Torres.

La artista, quien tuvo que posponer hasta ahora la visita al hospital por la muerte de su padre, José Torres, a quien perdió poco tiempo después de su triunfo, visitó a los pacientes de la unidad oncológica del hospital San Jorge.

“Soy muy sentimental, pero no puedo serlo porque a lo que vengo es a dar a los niños un poquito de alegría, una sonrisa, que no se sientan olvidados. Es fuerte porque cada vez que salgo de aquí se me salen las lágrimas”, enfatizó Torres.

Como una muestra de agradecimiento a Torres, Naiomy Guzmán, una de las pacientes del hospital, le entregó un retrato de ella pintado por un grupo de niños de la institución de entre nueve y 13 años.

En cuanto a nuevos amores la autora del libro “Casada conmigo misma: Como comprometerme conmigo me permitió triunfar después del divorcio”, dijo que no tenía tiempo para esos menesteres. Sin embargo, y con los ojos que le brillaban, describió al hombre que estará consigo en la madurez.

“Tiene que ser un hombre que entienda mi carrera, lo que me gusta, que aporte a mi vida y que no me corte las alas. Que sea una persona honesta, que me haga reír como lo hacía mi padre y que adore a mis hijos”, indicó Torres.