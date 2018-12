Los espectáculos de transformistas tarde en la noche han existido por mucho tiempo, pero esa modalidad ahora se adentra al horario diurno con un show rico visualmente y lleno de humor e imitaciones.

Esto será lo que sucederá todos los domingos, a partir del 2 de diciembre, desde las 11:00 a.m., en el “Delicious Queen Brunch” en Arena Live frente al Coliseo de Puerto Rico.

El productor Raymond Gerena se ha asegurado de que el espectáculo cuente con elementos divertidos y con un vocabulario moderado en comparación con las presentaciones nocturnas.

La popular “Dreuxilla Divine” (Nelson Fidalgo) fungirá como animadora y junto a ella estarán las espectaculares “drag queens” “Amalara Sofía” (Sergio Castro); “Angelina Bee” (Cheyene Cruz), y “Paolys Wonder” (Giovani Reyes, antes de la reasignación de género). Además participarán otros reconocidos talentos de este género del espectáculo, como “Vanessa Fox” (Roy Longsworth), quienes intervendrán como figuras invitadas una vez al mes.

“Esto es un concepto básicamente nuevo en Puerto Rico, pero ya se viene presentando en Las Vegas, Nueva York y en Europa. Aquí la gente está acostumbrada a verlos en las dicotecas gay. Este es un brunch para pasarla bien. A consumir un desayuno-almuerzo y mimosas mientras disfrutas de un espectáculo para el que no tienes que esperar hasta las 2 o 3 de la mañana y con un lenguaje suave. La gente quiere divertirse sanamente y eso es lo que vamos a ofrecer para que conozcan ese mundo nocturno pero tempranito en la mañana los domingos”, sostuvo la comediante quien además de animar el show de hora y media ofrecerá un segmento de comedia tipo “stand up”.

El productor aclara que, “por el momento” no se permitirán niños pequeños en el evento.

No obstante, a Dreuxilla le gustaría que los chicos asistieran con sus padres. “Creo que es parte de la educación, para que los niños vean lo que es un transformista; que es un hombre que se transforma en una mujer para entretener, sin tener que tocar el tema de la sexualidad. Es una plataforma importante porque ahora este es un tema que está bien caliente. Pienso que los papás pueden aprovechar esta oportunidad para que sus niños de 7 u 8 años lo vea y pueda pasarla bien sin escuchar una palabrita mala”.

El presentador recordó que ha sabido dar espectáculos “donde hay niños de 6 y 7 años”.

“Hace como tres años estuve en una boda. Conocí a unas personas que participaron en Idol Puerto Rico. Hicimos una conexión bien bonita con dos concursantes que se casaron y me invitaron a su boda en un día de Thanksgiving en Vega Baja. Ellos le advirtieron a su familia que yo iba a ser la presentadora de la boda, que era una boda Pentecostal. Compartí con todo el mundo, pasándola bien, llevando mis chistes, mis cositas picantes, pero con el tono que merecía la actividad. Creo que todo se puede hacer, aquí la clave está en el artista que tiene el micrófono en la mano. Tenemos que saber cómo vamos a bregar con eso, y lo digo porque bastante sucia que soy… La televisión y la radio me han ayudado a controlar ese vocabulario y saber donde y cómo utilizarlo”.

Así son las “drag queens”

“Paolis Wonder” tiene 30 años de edad y está en el campo de la belleza y el entretenimiento desde hace 18 años. Imita a Beyoncé y a Janet Jackson, anima, y baila merengue, salsa y bachata.

“Me gusta llevar un buen espectáculo donde quiera que me presento y soy muy respetuosa con el público”.

Paolis, quien es gerente de un salón de belleza, es una mujer transexual. Además ha ganado 5 coronas de belleza a nivel local e internacional desde el 2008: Drag Grace Beauty Queen; Miss Global Gay Beauty Queen; Miss Universo Latina; Miss Utopia International y Nuestra Belleza Gay.

“Me guardé un año para lograr mi sueño, que era convertirme en una mujer transexual, algo que quise desde los 15 años. Siempre me atrajo todo lo que tenia que ver con la mujer y siempre he vestido de mujer. Todavía falta un proceso, pero soy feliz como estoy”.

“Angelina Bee”, por su parte, se caracteriza por imitar a Olga Tañón, Iris Chacón, Cher, Lady Gaga, Thalía, Gloria Trevi y Selena.

“Soy maquillista profesional; arreglo a otros transformistas para los shows. Yo vivo de hombre, mi sexo es masculino, y este es como cualquier trabajo de un artista que hace su personaje. Estoy satisfecho de como vine al mundo y me encanta el arte. Aquí desahogo mis penas, aquí me manifiesto en el arte”.

En el 2015 “Angelina Bee” se convirtió en Miss Caribe y pasó a ser la portavoz de un centro de ayuda para la comunidad GLBTT en Mayagüez, que ofrece pruebas de VIH y hepatitis C. “De esa manera atraemos a la comunidad para que estén conscientes de su estatus de VIH y Hepatisis para combatir la enfermedad a nivel mundial”.

“Amalara Sofía” de 27 años es Miss Gay 2018. Sostiene que es “estrambótica”, que sus shows son “high energy” y que es cambiante en escena “como un camaleón”.

Hace casi una década que se inició en el transformismo.

“Hacemos esto por pasión, porque nos gusta. A mí me place vivir ese sentimiento tan fuerte hasta que la música me erice la piel y me aplaudan”.

Los boletos para “Delicious Queen Brunch” estarán disponibles en Ticketerapr.com.