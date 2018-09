Ante el deterioro de las casas construidas por Brad Pitt en Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina, en el 2005, un abogado de los residentes afectados prepara una querella contra el actor estadounidense.

Ron Austin, dijo al canal WWL-TV que presentaría la demanda en nombre de algunos residentes del Lower Ninth Ward contra la fundación Make It Right del astro de Hollywood.

El abogado asegura que los residentes han reportado enfermedades y dolores de cabeza, además de problemas de infraestructura.

Precisó que la fundación del actor estadounidense "hizo muchas promesas de regresar y arreglar las casas que inicialmente le vendió a estas personas y no lo han hecho".

Sin embargo, un representante de Pitt, asegura que el actor ha estado al pendiente de la situación y que en varias ocasiones ha visitado el lugar.

El reporte no indicó cuántos residentes se unirían a la querella, ni cuándo se presentará.

Make It Right construyó más de 100 casas "verdes" en el 2008.

Ante la demanda que están preparando los residentes, ni los representantes de la fundación, ni del actor han fijado su postura.

Tras el devastador paso de Katrina por Nueva Orleans, Brad Pitt quiso poner su granito de arena para apoyar a las personas que perdieron sus casas, por lo que se dio a la tarea de crear la fundación Make It Right, con el objetivo de construir 150 viviendas, que vendería a bajo costo, aunque no se dio a conocer la cantidad.

De acuerdo al Daily Mail la fundación solamente construyó 100.

“Muchas de esas casas se están cayendo a pedazos, con techos que se derrumban, madera podrida y paredes derrumbándose”, declaró uno de los afectados al diario.

Según declaró la fuente al Daily Mail, el mes pasado, varias paredes están podridas, y se ha advertido la presencia de moho y termitas.

Make it Right dijo que había gastado $25 millones en 2015, pero otra ONG afirmó que la organización caritativa había gastado cuatro veces esa cantidad, publicó el diario.

El huracán Katrina que azotó Nueva Orleans, dejando más de 1,800 muertos.