Nueva York - La actriz Diane Keaton recuperó hoy una cartera que perdió hace 50 años después de que la hallaran en un viejo almacén en el condado de Putnam, en Nueva York, informaron medios locales.

Un cazafortunas, Anton Lulgjuraj, compró en una subasta el contenido del almacén y para su sorpresa encontró la cartera, con un permiso de conducir de la ganadora del Oscar y fotos familiares, cuando revisaba detenidamente una polvorienta caja de madera.

El permiso fue emitido en 1969 a Diane Hall, con residencia en la ciudad de Santa Ana, en California. También había una tarjeta de membresía del Actor's Equity Association, bajo el nombre de Diane Keaton.

"¿Es esta Diane Keaton, la actriz? No puede ser, o tal vez sí", pensó Lulgjuraj en el momento en que descubrió el contenido de la caja en mayo pasado, de acuerdo al canal CBS, aunque hasta ahora Keaton no se había enterado del incidente.

"¡Esta es la historia más loca! No recuerdo haberla perdido pero no me extraña, porque he perdido mi cartera muchas veces. Gracias señor Lulgjuraj", indicó la actriz en su cuenta de Twitter.

This is the craziest story! I don't remeber losing this but I'm not surprised because I've lost my wallet many times! Thank you, Mr. Lulgjuraj! https://t.co/bfLaG9oD1P