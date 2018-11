Luego de que fuera difundida en las redes sociales una fotografía donde aparece en topless, la actriz y cantante mexicana Mariana Seoane aseguró que la imagen se la tomaron sin su consentimiento en los vestidores de un gimnasio en la Ciudad de México, pero que no siente vergüenza por mostrarse semidesnuda.

Y es que comenzó a circular una imagen de la mexicana, donde aparece solamente cubierta con una toalla de la cintura para abajo, dejando ver sus senos, mientras se seca el cabello.

(Instagram)

Esa imagen de la actriz de "El Señor de los Cielos" rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

En conferencia de prensa, la artista aseguró que sabía de la existencia de la fotografía, sin dar detalles de quién la tomó, pero que no pensó que la fueran a publicar, además de que nunca intentaron extorsionarla.

Y aunque lo hubieran hecho, dijo, no hubiera cedido, ya que no siente vergüenza por aparecer en topless, ya que no estaba haciendo nada malo.

"No lo hubieran podido hacer (extorsionarla), yo hubiera dicho sáquenla, no estoy haciendo nada malo, me estoy secando el pelo y ya”, indicó.

"No tengo nada con quién disculparme, no ofendí a nadie... Al contrario invadieron mi intimidad", aseguró la cantante.

La intérprete indicó que hablará con los responsables del gimnasio donde le tomaron la fotografía, pero reconoció que poco se puede hacer, ya que no pueden poner cámaras de vídeovigilancia en los vestidores.

“Obviamente voy a hablar con el gimnasio, debería de tener más medidas, pero no hay manera de controlar eso. No puedes meter cámaras en los vestidores de los gimnasios”, destacó.

Seoane es una destacada actriz mexicana que ha participado principalmente en telenovelas de la cadena Televisa, como "Mi Pequeña Traviesa”, "Atrévete a Olvidarme”, "La Malquerida", y "La fea más bella", entre otras.

Aunque también ha formado parte de producciones de la cadena Telemundo como "El Señor de los Cielos" y "El Chema", entre otros proyectos.

En el 2004, debutó como cantante con su álbum "Seré una niña buena".