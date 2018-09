Tras más de 16 años de estar soltero, el actor mexicano Eduardo Verástegui parece haber encontrado el amor nuevamente, y la afortunada sería una joven modelo rusa de 23 años, con la que se le ha visto a últimas fechas.

De acuerdo a la revista Hola! México, el amor tocó a la puerta del corazón del actor, que durante los últimos años se ha mantenido en celibato, motivado por su fe cristiana.

La joven modelo fue identificada como Kseniya Aleksandrova, según destaca Hola!.

Según la publicación, Verástegui y Aleksandrova se conocieron en el pasado Mundial de fútbol que se realizó precisamente en Rusia, tierra natal de la joven modelo.

Pero esos encuentros en Rusia no solo se quedarán alla, ya que durante los últimos días la pareja viajó a Colombia, en donde se les ha visto juntos en las calles de Cartagena. En esa ciudad Verástegui produce "Sound of Freedom" y al parece la joven rusa también formará parte de ella.

El actor se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos de los reflectores y esta ocasión no es la excepción, ya que a pesar de que algunos medios destacan su cercanía con la modelo rusa, él no ha compartido imágenes de ella en sus redes sociales.

Pero sí lo hizo uno de su amigos, identificado como Alejandro Herrera, quien compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece Verástegui y Aleksandrova, junto a otras personas en una calle de Colombia.

En la imagen la joven modelo presume un vestido corto en color rojo, y posa muy sonriente.

Verástegui dio un cambio radical a su carrera hace 16 años, luego de una vida de excesos, por lo que decidió enfocarse más a su fe cristiana, y no es que haya dejado de trabajar en el medio del espectáculo, sino que aseguró que no volvería a hacer papeles donde no se respetaran sus valores religiosos.

Y aseguró que se mantendría en celibato hasta el momento que encontrara a su nuevo amor y se casara.

Por ahora el mexicano no se ha pronunciado sobre el supuesto romance.