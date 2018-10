El actor Jason James Richter, quien de niño protagonizó la cinta "Free Willy", fue arrestado en California por violencia de género y vandalismo, informó TMZ.

El arresto se registró la noche del pasado lunes en Valle de San Fernando, luego de que su novia, de la que se desconoce su identidad, lo denunciara, según reveló una fuente al sitio especializado.

Richter, de 38 años, que ganó fama como actor infantil en la década de los 90, pasó dos noches detenido y logró recuperar su libertad, tras el pago de una fianza de $20,000.

De acuerdo a gente allegada al caso, el actor y su pareja comenzaron a discutir a las 7:00 p.m. del lunes porque él sospechaba que su novia tenía una relación amorosa con un compañero de trabajo.

Los gritos comenzaron a subir de nivel y el actor optó por salir de casa.

Según TMZ, su novia aprovechó esta situación para encerrarse en el cuarto, pero después Richter regresó y rompió la puerta de la habitación. Luego sacó a su novia y la llevó a la sala, donde siguió la discusión.

Cuatro horas más tarde, la novia acudió a la estación de Policía para denunciar al actor por violencia de género y vandalismo.

En su declaración, la mujer aseguró que Richter la tomó fuertemente de las muñecas, provocándole daño, pero los agentes policiales no detectaron ninguna marca visible que reforzara la versión.

Ante la denuncia, la Policía procedió a detener al actor.

Aunque ya recuperó la libertad, el caso sigue abierto. De ser declarado culpable podría pasar hasta un año en la cárcel.

Richter dio vida al inquieto niño Jesse en "Free Willy" y en su secuela "Free Willy 2: The Adventure Home". Su personaje era un niño huérfano que se hace amigo de una orca que se encuentra en un parque acuático, pero sabe que ese no es su hábitat y decide liberarla, lo cual logra tras una serie de aventuras.

"Will You Be There", fue el tema principal de la primera entrega, que fue interpretado por el fallecido cantante Michael Jackson.