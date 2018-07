La repentina desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, volvió a convertirse en tema recurrente en los medios del espectáculo.



La serie de Netflix sobre el cantante, revivió los dudas sobre el paradero de su mamá, quien fue vista públicamente por última vez en marzo de 1985, durante un concierto del "Sol de México" en Buenos Aires.

Meses más tarde, Basteri se trasladó a España, lugar donde se encontró con Luis Rey, su marido, para firmar unos documentos. Desde entonces, se dejó de saber de ella.

En los primeros años, y según la propia serie ha revelado, Luis Miguel contrató investigadores para saber el destino de su madre. Pero en el último tiempo, él ha evitado referirse al tema. Quien sí lo hizo en estos últimos días, es el biógrafo de la ficción, Javier León Herrera. De acuerdo a sus palabras, el intérprete sabe lo que verdaderamente sucedió con Marcela.

"Lamentablemente, Marcela falleció", aseguró Herrera.



"Por la investigación tengo más o menos situada la fecha del fallecimiento en el último trimestre del año 1986, en España, sin lugar a dudas. Fue de causas no naturales", sostuvo.

Desde su punto de vista, ya no existe ningún misterio respecto a su paradero.



"Marcela Basteri desafortunadamente no está en este mundo, falleció, no va a aparecer. Se reencontrará con su hijo en el cielo y ya está. Por eso cuando yo veo cualquier noticia, yo creo que es remover algo que no tiene más sentido remover porque Marcela ya no está", aseguró.

Para el escritor, la familia Basteri sabe perfectamente lo que ocurrió. "Si yo pude tener acceso a la versión más fiable de los hechos, tengo que dar por sentado que él también.



Aparte hay otra cosa que lo invita a uno a pensar que eso fue así: el hecho de que cada vez él fuera cerrando más su personalidad y fuera poniendo un bloque de hielo entre su vida privada y su vida profesional. Yo creo que tanto él como su hermano Alejandro, son conocedores de lo que sucedió", concluyó.

Pese a que Luis Miguel no se ha referido a este tema, las palabras del biógrafo cobran relevancia al contar con la aprobación del cantante para narrar su vida.