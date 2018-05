La hija del cantante italiano Eros Ramazzotti, Aurora, está pasando por una situación personal complicada que la llevó a estar custodiada las 24 horas del día. La joven, de 21 años, recibió una amenaza anónima vía e-mail en donde le exigían que entregara una suma elevada de dinero (no se reveló cuánto) ; si no lo hacía, aseguraban que le tirarían ácido en la cara.

Su madre, la modelo suiza Michelle Hunziker, inmediatamente realizó una denuncia para que las autoridades investiguen el hecho. Sin embargo, todavía no han logrado encontrar al culpable. Como medida de seguridad, entonces, decidió contratar un guardaespaldas para que la acompañe durante todo el día.

Aurora, que ya dio sus primeros pasos como conductora de televisión, presentó a su custodio a través de su cuenta de Instagram, bromeando con la idea de que ahora sí era oficialmente una estrella.

Durante una entrevista con el diario Il Corriere della Sera, la joven habló sobre el momento en el que se enteró sobre el mail a través de un llamado telefónico de su mamá.



"Estaba camino a la universidad y me dio una especie de ataque de pánico. Mi primera reacción fue mirar a mi alrededor y después me fui corriendo a mi casa. Era una persona libre, pero desde entonces no volví a serlo", expresó.

"Al principio dejé de hacer todo lo que hacía. Además, de un día para el otro me tuve que adaptar a estar con otra persona. Sergio [su guardaespaldas] me ha ayudado, no podría haber encontrado a una persona mejor", agregó.

"He sufrido varias situaciones de acoso, pero cuando tocan a los hijos es diferente", dijo Hunziker al referirse al tema.

Ramazzotti, en tanto, ha guardado silencio por el momento.