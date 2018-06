Un problema familiar afecta ahora a Johnny Depp, que hace una semana era portada de varios medios por sus dificultades con el alcohol y las finanzas. Ahora, junto a su expareja, la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis, se enfrenta a un momento complicado por la salud del menor de sus dos hijos.

Según la revista People, Paradis no acudió al estreno en París de la nueva película en la que participa, "A Knife in the Heart", donde el director Yann González señaló que su ausencia se debía que estaba con Jack Depp, de 16 años, quien se encontraban enfermo.

"Desafortunadamente, Vanessa Paradis no pudo unirse a nosotros esta noche, tuvo que ausentarse debido a los serios problemas de salud de su hijo", dijo el realizador durante la proyección del filme.

Hasta el momento se desconoce qué aqueja al Jack Depp, y los representantes de Johnny y de Vanessa no respondieron las llamadas de People.

Johnny Depp's Son Jack, 16, Looks 'a Lot Better' After Reports of 'Serious Health Problems' https://t.co/YHhQkxBcs0 — People (@people) 28 de junio de 2018

Johnny Depp y Vanessa Paradis estuvieron juntos desde 1998 a 2012 y fruto de su relación nacieron Lily Rose Depp y Jack, cuyo verdadero nombre es John Christopher Depp III.

La noticia se hace pública mientras el protagonista de "Ed Wood" (1994) y "Edward Scissorhands" (1990) realiza una gira por Europa junto a su banda, Hollywood Vampires, que integra junto a Alice Cooper y Joe Perry (Aerosmith).