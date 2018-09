Justin Bieber ya no corre desnudo por las playas, ni es buscado por la policía por alterar a los vecinos por una lluvia de huevos que causó destrozos, ni suspendió conciertos, ni tuvo un accidente de tráfico o salió en las noticias por que le pegó a un paparazzi.

Justin Bieber ahora aparece feliz de la mano con su prometida Hailey Baldwin. Sin embargo, su manager Scooter Braun, quien maneja también la carrera de Ariana Grande entre muchos otros, trajo nuevamente al presente la etapa oscura de la estrella pop durante una entrevista en el podcast The Red Pill de Van Lathan.

"Pensé que iba a morir. Creí que iba a dormir una noche y que tendría tanta porquería en su sistema que no se despertaría a la mañana siguiente", señaló.



El manager confesó, también, sobre su pesadilla recurrente de que la vida de Bieber sería demasiado corta. "Hubo un momento en que me iba a dormir casi todas las noches -cuando tenía el dinero para volar lejos de mí- preocupado de que lo iba a perder". Braun se refiere principalmente al periodo de 2014, cuando Bieber tuvo una serie de incidentes negativos, incluyendo el arresto por conducir bajo el efecto de sustancias ilegales en Miami. El cantante tenía 19 años en ese momento.

No es la primera vez que el manager de Justin Bieber habla sobre la temporada más oscura del cantante. En 2017 le contó al Wall Street Journal que: "estábamos viviendo en el infierno porque él estaba en un lugar tan oscuro".



Durante la entrevista con Lathan, explicó : "Solía gritar y gritarme, y quería sacar música, quería hacer una gira, pero pensé que si lo hacía, moriría. Entonces, simplemente me negué". Braun explico que el presente de Justin Bieber es muy distinto y está totalmente limpio de sustancias. "Creo que hizo una elección consciente para sí mismo de cambiar, creo que durante un año y medio fallé miserablemente tratando de ayudarlo, porque durante año y medio no cambió... No fue hasta que un día se despertó y dijo: 'Oye, necesito hablar contigo, ya no quiero ser esa persona'".

También despejó dudas sobre la cancelación de la gira de Purpose el año pasado para preservar la salud del cantante. El artista había realizado más de 150 espectáculos en 40 países en seis continentes a lo largo de 16 meses.

"Después de una cuidadosa consideración, él ha decidido que no realizará ninguna otra fecha", había dicho el manager en esa oportunidad. Braun enfatizó que hoy en día Bieber es un hombre comprometido con Hailey Baldwin y que sigue produciendo los mejores éxitos. "Fue el resultado de las propias decisiones, de nadie más".